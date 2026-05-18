임성재, 박은빈, 최대훈이 '원더풀스'에서 호흡을 맞췄다. / 사진제공=넷플릭스

최대훈이 동료 배우 박은빈, 임성재를 향한 감탄을 쏟아냈다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최대훈이 '원더풀스'에 출연한 박은빈, 임성재의 연기력에 감탄했다.18일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'에 출연한 배우 최대훈을 만났다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 코믹 어드벤처 시리즈다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙 등이 출연하고 유인식 감독이 연출했다.최대훈은 여기저기 끈끈하게 붙어버리는 손경훈 역으로 분했다. 함께 호흡을 맞춘 박은빈은 순간이동 초능력을 얻게 된 은채니를, 임성재는 주체할 수 없는 괴력을 소유하게 된 강로빈을 연기했다. 이들은 초능력을 얻게 된 해성시 대표 모지리들로 호흡을 맞췄다.최대훈은 박은빈, 임성재 배우에 대해 "개성 뚜렷한 배우들이다"며 "자신의 몫을 알아서 잘하는 능력치 좋은 배우들이다"고 칭찬했다. 그는 "현장에서 사담보다는 씬 얘기를 했다. 독서실에서 공부 열심히 하면 기분이 좋은데 딱 그런 것 같다. 그래서 작품이 더 잘됐으면 좋겠다"고 말했다.최대훈은 "박은빈은 영민하다"며 "흔히 말해서 작품 내에서 자신의 존재감을 잘 가져가는데 그건 똑똑해야 할 수 있다고 생각한다"고 감탄했다. 그는 "나보다 나이가 어린데도 불구하고 '역시 선배님은 선배님이다'라는 생각이 들 정도였다"고 전했다.'원더풀스'는 지난 15일 넷플릭스를 통해 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr