'환승연애4'에서 조유식과 최종 커플이 됐던 박현지 / 사진제공=이고그룹

티빙 오리지널 '환승연애4' 출연자 박현지가 이고그룹(EGO Group)과 전속계약을 체결했다. 한편 박현지는 지난 1월 종영한 '환승연애4'에서 조유식과 최종 커플이 됐다.18일 이고그룹은 "박현지와 최근 전속계약을 체결했다"라며 "박현지가 가진 진정성과 자연스러운 매력이 다양한 콘텐츠 안에서 더욱 확장될 수 있도록 지원할 계획이다. 앞으로의 행보에 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.박현지는 '환승연애4'를 통해 대중에게 이름을 알렸다. 전 애인 성백현, 신승용과의 재회와 새로운 인연 조유식 사이에서 현실적인 고민을 이어가며 시청자들의 이목을 끌었다. 현재는 개인 유튜브 채널과 SNS를 중심으로 일상과 Q&A, 뷰티, 라이프 스타일 콘텐츠 등을 선보이며 크리에이터로 활동하고 있다.한편 이고그룹은 그리즐리, 페노메코, 크래커, 로시 등의 아티스트가 소속된 엔터테인먼트 기업이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr