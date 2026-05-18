강성연이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=강성연 SNS

강성연이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=강성연 SNS

배우 강성연이 재혼한 가운데, 여유로운 아침 식사를 즐기는 일상을 공유했다.강성연은 18일 자신의 인스타그램에 "나만의 카페. 이런 공간 만들어줘서 넘 고마워요"라는 문구를 담은 게시물을 올렸다.공개된 사진 속에는 신혼집 한편에 마련된 홈카페 공간이 보인다. 또 다른 영상에서는 커피머신으로 내린 커피를 즐기에 주문한 에그타르트를 플레이팅한 후 "겹겹이 고운 결 좀 봐"라며 감탄하기도 했다. 또한 "해안이꺼랑 민욱씨꺼 남겨야 하는데"라며 아들과 남편을 챙기는 마음을 표해 훈훈함을 더했다.1976년생 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼했다가 2023년 이혼했다. 최근 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 소속사 디어이엔티에 따르면 강성연은 의사와 새 가정을 꾸렸으며 부부는 강성연 소생의 두 아들을 함께 양육 중이다.강성연은 재혼 소식을 뒤늦게 알린 것에 대해 "요란하게 알리고 싶지 않은 제 마음도 있지만, 현재 제가 어떻게 살아가고 있는지를 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 것을 깨닫고 용기를 내본다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr