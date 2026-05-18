강성연이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=강성연 SNS
강성연이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=강성연 SNS
배우 강성연이 재혼한 가운데, 여유로운 아침 식사를 즐기는 일상을 공유했다.

강성연은 18일 자신의 인스타그램에 "나만의 카페. 이런 공간 만들어줘서 넘 고마워요"라는 문구를 담은 게시물을 올렸다.

공개된 사진 속에는 신혼집 한편에 마련된 홈카페 공간이 보인다. 또 다른 영상에서는 커피머신으로 내린 커피를 즐기에 주문한 에그타르트를 플레이팅한 후 "겹겹이 고운 결 좀 봐"라며 감탄하기도 했다. 또한 "해안이꺼랑 민욱씨꺼 남겨야 하는데"라며 아들과 남편을 챙기는 마음을 표해 훈훈함을 더했다.
강성연이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=강성연 SNS
강성연이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=강성연 SNS
1976년생 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼했다가 2023년 이혼했다. 최근 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 소속사 디어이엔티에 따르면 강성연은 의사와 새 가정을 꾸렸으며 부부는 강성연 소생의 두 아들을 함께 양육 중이다.

강성연은 재혼 소식을 뒤늦게 알린 것에 대해 "요란하게 알리고 싶지 않은 제 마음도 있지만, 현재 제가 어떻게 살아가고 있는지를 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 것을 깨닫고 용기를 내본다"고 밝혔다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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