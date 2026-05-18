배우 변우석과 아이유가 '21세기 대군부인'에서 열연을 펼쳤다. / 사진=텐아시아DB

최태성이 18일 자신의 인스타그램을 통해 '21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란에 대해 비판했다. / 사진=최태성 인스타그램 캡처

한국사 강사 최태성이 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란에 대해 공개적으로 비판했다.최태성은 18일 개인 인스타그램에 드라마 '21세기 대군부인' 관련 사진과 함께 장문의 글을 게재했다.최태성은 "또 역사 왜곡 논란이다. 지금 우리는 전 세계 한류 문화를 이끌고 있다. 드라마, 영화? 우리만 보는 게 아니다. 전 세계인들이 보고 있다"고 적었다. 이어 "우리의 이미지가 빠르게 전파되고 각인되고 있다. 이제는 그 격에 맞는 시스템이 필요하다"며 "역사 용어, 복장, 대사 등 역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리"라고 지적했다.역사학계를 존중해달라고 말한 그는 "배우들의 출연료에는 수억 원을 아낌없이 투자하면서도 역사 고증 비용에는 몇십만 원만 책정하려는 현실이 안타깝다"고 밝혔다. 이어 "프로그램 제작을 위해 고증에 드는 시간은 왜 그리 무시하는가"라고 덧붙였다.그러면서 역사물 고증 전문 시스템 구축도 언급했다. 그는 "제작자들이 고민하지 않고, 고증 연구소에 작품을 맡기면 대본, 복장, 세트장 모두를 원스톱으로 안전하게 해결할 수 있는 연구소가 필요하다"고 설명했다.한편, 지난 15일 방송된 '21세기 대군부인' 11회는 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 극 중 이안대군(변우석 분)의 즉위식에서 '구류면류관'을 착용하고 신하들이 '천세'를 외치는 장면이 등장해 고증 문제를 지적받은 것. 극의 세계관은 자주국 설정이지만, 이와 달리 과거 중국에 사대하던 제후국 시절 조선의 예법과 복식을 그대로 차용한 점이 논란의 중심에 섰다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr