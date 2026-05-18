배우 차승원이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

배우 차승원이 '봉주르빵집'에서 존재감을 자랑했다./사진=쿠팡플레이 방송 화면 캡처

배우 차승원이 '봉주르빵집'에서 존재감을 자랑했다./사진=쿠팡플레이 방송 화면 캡처

배우 차승원이 '봉주르빵집'에서 수준급 베이킹 실력과 능청스러운 입담으로 존재감을 자랑했다. 본업인 연기뿐 아니라 예능에서도 활약을 이어가고 있다.지난 15일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 2회에서는 본격적인 영업에 나선 빵집 식구들의 하루가 그려졌다. 이날 차승원은 고창 특산물을 활용한 다양한 메뉴를 만들며 주방팀 중심 역할을 맡았다.방송에서는 반죽과 발효, 성형 등 제빵 과정이 세밀하게 담겼다. 차승원은 "지문이 보일 정도로 반죽이 얇게 늘어나야 한다"며 핵심 포인트를 짚었고, 차분하게 작업을 이어가며 식빵의 완성도를 높였다. 또 고창 특산물을 활용한 고구마 케이크와 청보리 슈 등 다양한 디저트를 안정적으로 완성하며 베이킹 예능 특유의 재미를 더했다.홀에서도 자연스러운 소통 능력을 보여줬다. 손님들에게 직접 메뉴를 추천하는가 하면, 어르신들에게 "젊으시다", "건강하시다"라며 편안하게 말을 건네 현장 분위기를 부드럽게 이끌었다. 김희애가 홀 지원을 요청하자 곧바로 합류하며 팀워크를 보여주기도 했다.유쾌한 입담도 눈길을 끌었다. 반복되는 식빵 성형 작업에 "봉주르 지옥이야"라고 농담했고, 온도계로 자신의 이마 체온을 재본 뒤 "미열이 있어서 퇴근해야겠다"며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 차승원은 디저트 제작부터 손님 응대, 출연진과의 호흡까지 다방면에서 활약하며 프로그램의 중심축 역할을 하고 있다.차승원이 출연하는 쿠팡플레이 '봉주르빵집'은 공개 첫 주 라쿠텐 비키 동남아시아 지역 주간 1위에 올랐고, 전 세계 127개국 TOP10에 진입하며 글로벌 반응을 얻고 있다.'봉주르빵집'은 매주 금요일 오후 4시 공개된다.다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr