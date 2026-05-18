JTBC ‘히든싱어8’ 8회에서는 거북이의 영원한 리더 터틀맨이 여덟 번째 원조 가수로 출격한다./ 사진=JTBC ‘히든싱어8’

JTBC ‘히든싱어8’ 8회에서는 거북이의 영원한 리더 터틀맨이 여덟 번째 원조 가수로 출격한다./ 사진=JTBC ‘히든싱어8’

'히든싱어8'이 거북이의 고(故) 터틀맨 특집으로 꾸며진다. 터틀맨은 2008년 급성 심근경색으로 눈을 감았다.19일 저녁 8시 50분에 방송될 JTBC '히든싱어8'(기획 홍상훈, 연출 신영광) 8회에서는 거북이의 영원한 리더 터틀맨이 여덟 번째 원조 가수로 출격한다.앞서 '히든싱어'는 시즌2 김광석 편, 시즌4 신해철 편, 시즌7 김현식 편으로 고인 특집을 진행해 왔다. 시즌8은 남녀노소 세대를 불문하고 사랑받은 천재 뮤지션 터틀맨 편이 예정으로, '히든싱어' 고인 특집 최초로 댄스 가수이자 래퍼가 등장한다.이날 전현무는 터틀맨 모창능력자들의 신청이 쇄도했다며 "제작진이 '터틀맨 씨가 하늘에서 사람을 보내준 것 같다'고 했다"라고 전한다. 또한 거북이 멤버인 지이, 금비 역시 "거북이가 25주년이라 특별한 이벤트를 고민하던 중 '히든싱어8' 섭외 연락을 받고 운명이라는 생각이 들었다"라고 이야기 한다.더욱이 터틀맨 편은 거북이로 활동했던 7년간 립싱크를 한 번도 하지 않았던 터틀맨의 철칙을 이어받아 라이브 실황 음원 추출 방식으로 진행될 예정이다.이에 히든 판정단도 만반의 준비를 하고 히든 스테이지를 맞이한다. 거북이 멤버 금비와 지이는 오랫동안 터틀맨과 함께 공연했기 때문에 목소리를 잘 안다며 높은 자신감을 내비친다. 또한 프로파일러인 표창원, 권일용 교수는 형사의 직감을 그대로 보여준다고. 표창원 교수는 "사칭범 잡으러 왔다"라고 말한다.19일 저녁 8시 50분에 방송될 JTBC '히든싱어8'에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr