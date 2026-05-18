이금희가 아나운서 면접 비하인드 스토리를 들려줬다. / 사진=TV조선 '백반기행' 영상 캡처

이금희가 아나운서 면접 비하인드 스토리를 들려줬다. / 사진=TV조선 '백반기행' 영상 캡처

'식객 허영만의 백반기행' 이금희가 아나운서 면접에 신부화장을 하고 갔다가 면접관에게 핀잔을 듣고 탈락하게 된 일화를 털어놓았다.17일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 37년 차 방송인 이금희와 함께 경기도 고양의 맛집을 탐방했다.이금희는 학창 시절 자신에 대해 "공부를 잘하진 못했고, 선생님 말씀을 잘 듣는 아이였다. 집에 화장품이 없고 책이 많은 분위기였다"고 소개했다. 이어 "대학교 4학년 때 아나운서 최종 시험을 보러 갔다. 화장을 할 줄 몰라서 학교 앞 미용실에 가서 화장을 받고 갔다. 거기도 방송용 화장은 처음이라 신부 화장을 해줬다. 저희 때는 신부 화장을 눈두덩이 파랗고 입술 빨갛게 해줬다"고 회상했다.진한 색조 화장을 한 이금희에게 면접관은 한숨을 쉬면서 "평소에도 화장을 그렇게 하고 다니냐"고 물었다고. 이금희는 "그리고 떨어졌다"며 아쉬움을 내비쳤다. 허영만은 어설펐던 당시 이금희의 모습에 웃음을 터트렸다.결국 그해 이금희는 아나운서 면접에서 떨어졌다고. 다행히 다음해인 아나운서 시험에 합격해, 1989년 KBS 16기 공채 아나운서가 됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr