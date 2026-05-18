배우 장동주가 채무 문제로 연예계 은퇴를 선언한 가운데, 소속사가 강경 대응 방침을 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 장동주가 채무 문제로 연예계 은퇴를 선언한 가운데, 소속사가 강경 대응 방침을 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 장동주가 채무 문제로 연예계 은퇴를 선언한 가운데, 소속사가 강경 대응 방침을 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 장동주가 채무 문제로 연예계 은퇴를 선언한 가운데, 소속사가 강경 대응 방침을 밝혔다.장동주의 소속사 매니지먼트W는 지난 17일 공식 입장을 통해 "최근 언론과 SNS 등을 통해 알려진 장동주의 은퇴 발표는 당사와 어떠한 사전 논의나 협의 없이 이뤄진 배우 본인의 일방적인 결정"이라며 "계약 기간 중인 배우로서 책임과 신뢰를 저버린 무책임한 행동"이라고 밝혔다.이어 "이에 따라 발생한 혼란과 피해의 책임은 전적으로 배우 본인에게 있다"며 "배우의 독단적인 결정으로 피해를 본 관계자 및 파트너사들과 상황을 수습하기 위해 최선을 다하고 있으며, 본 사안을 엄중하게 바라보고 있다"고 전했다.소속사는 "현재 장동주와의 신뢰 관계는 사실상 회복이 어려운 수준이라고 판단하고 있다"며 "향후 전속계약 유지 여부를 포함한 모든 사안을 신중하게 검토할 예정"이라고 덧붙였다.앞서 장동주는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 채무 문제를 이유로 돌연 은퇴를 선언했다. 이후 팬들과 진행한 라이브 방송에서는 "가족과 지인들의 도움으로 약 40억 원의 채무 가운데 30억 원 이상을 상환했다"며 "매일 이어지는 채무 압박 속에서 정상적인 배우 활동이 어렵다고 판단했다"고 설명했다.장동주는 2017년 드라마 '학교 2017'로 데뷔해 '미스터 기간제', '너의 밤이 되어', '트리거' 등에 출연했다. 최근에는 SBS 금토 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서 현우석 역으로 시청자들과 만났다.그는 지난 2월 매니지먼트W와 전속계약을 체결한 뒤 영화 '우리의 다음' 출연 소식을 전했지만, 이후 돌연 은퇴를 선언했다. 이와 함께 배우 활동 대신 제작자로 전향해 투자자를 모집 중이라는 사실도 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr