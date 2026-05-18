홍진경이 이혼 후 시어머니와 통화 중 오열을 했다고 밝혔다./사진제공=MBC

홍진경이 이혼 후 시어머니와 통화 중 오열을 했다고 밝혔다./사진제공=MBC

홍진경이 전남편과 이혼 후 시어머니와 통화하다 눈물을 쏟았다고 밝혔다.지난 17일 방송된 MBC 예능 '소라와 진경' 4회에서는 이소라, 홍진경이 파리에서의 첫날밤을 보내는 모습이 담겼다.이날 이소라는 홍진경과 이야기를 나누던 중 무심결에 전 남편을 언급해 사과했다. 이에 홍진경은 "진짜 좋은 사람이다. 지금은 완전 좋은 친구"라며 "인간 대 인간으로서 잘 지내고 있다"고 현재 관계를 밝혔다. 이에 이소라도 "사람이 너무 스윗하다"고 칭찬했다.홍진경은 이혼 후에도 전남편과 단골 냉면집을 간다며 "우리가 자주 갔던 식당이 있다. 거기에 딸 라엘이 데리고 셋이 가서 밥 먹는다. 우리는 아무렇지 않은데 일하시는 분들이 당황한다"고 회상했다.그러나 지난해 추석에는 갑자기 현타가 오기도 했다고. 홍진경은 "집에 혼자 있는데 '진짜 끝났구나' 생각에 어머님에게 전화를 했다. 안부 전화였는데 눈물이 나서 처음으로 오열했다"며 "어머님이 날 위로해주셨다. '살다 보면 이런 일 저런 일 있을 수 있다고. 너 잘 살거라고. 라엘이 엄마니까 더 힘을 내고 강해져야 한다고' 다독여줬다"고 말했다.이야기를 들으며 눈물을 훔친 이소라는 "세상에는 다양한 형태의 관계가 있으니까"라며 이해했다.한편, 1977년생 홍진경은 지난해 8월 5세 연상의 사업가와 결혼 22년 만에 이혼 소식을 알렸다. 슬하에는 2010년생 딸 라엘이가 있다. 그는 이혼 발표 후 "특별히 불화가 있던 게 아니다"라며 "이혼 후에야 오히려 전 남편과 진정한 우정을 나누는 사이가 됐다"고 말했다. 홍진경은 "라엘이도 너무 잘 지내고 있고, 라엘 아빠와도 잘 지내고 있다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr