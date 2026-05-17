사진=박경혜 유튜브

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배우 박경혜가 독립 6개월 차 현실 자취 일상을 공개했다.17일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '가볍게 시작해서 무겁게 끝나는 화장실 청소 그리고 보수..'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박경혜는 "오늘은 제가 미루고 미루고 미루던 화장실 청소를 해보려고 한다"며 한숨부터 내쉬었다. 그는 "독립한 지 6개월 차인데 영화 촬영, 드라마 촬영, 알바까지 하고 집에 오면 늘 녹초였다"며 "화장실 청소를 계속 미루다 보니까 씻으면서도 씻는 기분이 안 들 정도가 됐다"고 털어놨다.실제 공개된 화장실 상태는 충격적이었다. 벽 곳곳에는 곰팡이가 번져 있었고 줄눈에는 찌든 때가 가득했다. 박경혜는 "곰팡이가 전쟁이다 진짜"라며 현실 자취생의 고충을 고스란히 드러냈다.청소를 위해 준비한 장비도 남달랐다. 그는 곰팡이 제거제부터 스크래퍼, 실리콘 보수제, 마스킹 테이프, 배수구 거름망까지 직접 준비했다. 박경혜는 "오늘 얘네들이 한 팀"이라며 비장하게 청소를 시작했다.박경혜는 "릴스에서 보면 바르고 물만 뿌리면 샥 깨끗해지는 줄 알았는데 절대 아니더라"며 현실 청소의 벽을 토로했다. 이어 "락스 냄새가 생각보다 너무 세서 힘들었다"며 마스크와 고무장갑까지 착용한 채 청소에 몰두했다.특히 그는 배수구가 막히지 않도록 거름망까지 설치하고, 칫솔 걸이와 욕실 선반 위치까지 하나씩 다시 정리했다. 박경혜는 "친구들이 집에 놀러왔을 때 더 이상 내 화장실을 부끄러워하지 말자"며 의지를 다졌다.청소 과정에서 박경혜는 "청소의 장점은 잠을 정말 잘 잘 수 있다는 거다. 붓기가 싹 빠지고 말수가 줄어든다"며 해탈한 듯 웃었다.4일간의 사투 끝에 화장실은 완전히 달라졌다. 줄눈과 실리콘은 새것처럼 정리됐고 녹슬었던 부분도 깔끔하게 제거됐다. 박경혜는 "이젠 정말 욕실에서 자도 될 정도"라며 만족감을 감추지 못했다.이어 "이번에 제대로 느낀 건 찌든 때를 안 만드는 게 최고의 청소라는 거다. 진짜 생각보다 잘 안 벗겨진다"며 "이제는 일주일에 한 번씩 화장실 청소를 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.한편 박경혜는 최근 보증금 5000만 원, 월세와 관리비 포함 약 59만 원 수준의 6평 원룸에서 첫 자취를 시작했다고 밝혀 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr