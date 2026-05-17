처음이라더니 반칙 아닌가요…루시, 첫 단콘서 완전체로 220분 장악 [TEN 현장]

밴드 루시가 단독 콘서트 'ISLAND'에서 공연을 하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

밴드 루시의 신광일이 단독 콘서트 'ISLAND'에서 공연을 하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

밴드 루시의 신예찬이 단독 콘서트 'ISLAND'에서 공연을 하고 있다./ 사진제공= 미스틱스토리

밴드 루시의 조원상이 단독 콘서트 'ISLAND'에서 공연을 하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

밴드 루시의 최상엽이 단독 콘서트 'ISLAND'에서 공연을 하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

밴드 루시(LUCY)가 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME(옛 체조경기장)에 입성하며 또 하나의 성장 서사를 써 내려갔다. 군 복무를 마친 드러머 신광일까지 합류한 완전체 무대는 루시가 걸어온 시간과 현재의 저력을 동시에 증명한 자리였다.루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 17일 서울 송파구 KSPO DOME(구 올림픽체조경기장)에서 첫 단독 콘서트 '2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND''(이하 'ISLAND')를 개최했다. 16일부터 이틀간 열린 공연의 마지막 회차다. 루시는 블루스퀘어 마스터카드홀을 시작으로 장충체육관, 티켓링크 라이브 아레나까지 공연 규모를 점진적으로 확장하며 계단식 성장을 이어왔다. 데뷔 이후 진행한 여덟 번의 단독 콘서트를 모두 매진시키며 탄탄한 티켓 파워를 입증한 이들은 이번 공연을 통해 마침내 KSPO DOME 무대에 올랐다. 약 3시간 40분에 가까운 러닝타임 동안 루시는 자신들만의 청량한 밴드 사운드와 서사를 촘촘하게 펼쳐냈다.공연은 '발아', '개화 (Flowering)', '히어로'로 포문을 열었다. 리프트를 타고 등장한 멤버들은 초반부터 강한 에너지로 객석을 단숨에 끌어올렸다. '히어로' 무대 직전에는 멤버들의 어린 시절 사진과 데뷔 초 모습, 현재의 순간들을 담은 VCR이 흘러나왔다. 지금의 KSPO DOME 무대에 오르기까지 루시가 지나온 시간을 압축적으로 보여주는 연출이었다. 베이시스 조원상은 "드디어 체조에 입성한 루시입니다"라고 벅찬 소감을 전했고, 보컬 최상엽은 "모든 게 여러분 덕분"이라며 팬들에게 공을 돌렸다.이번 공연의 가장 큰 의미 중 하나는 드러머 신광일의 복귀였다. 1년 6개월의 시간을 지나 다시 네 명이 함께 오른 무대였다. 전역 후 완전체로 처음 KSPO DOME 무대에 오른 그는 "다 같이 큰 무대에서 공연하게 돼 너무 좋다"고 말했다. 이어 "군대에서 같이 생활했던 후임들도 공연 보러 왔다"며 특유의 능청스러운 애교와 함께 객석의 웃음을 끌어냈다. 최상엽 역시 "오랜 시간 겹겹이 쌓여 드디어 완전체로 돌아오게 됐다"고 말했다.이번 공연은 무대 연출 면에서도 한층 확장된 스케일을 보여줬다. 루시는 대형 무대 장치와 콘셉트 VCR, 세심한 동선 구성까지 공연 곳곳에 다양한 장치를 녹여냈다. 학생, 의사, 회사원 등을 재치 있게 패러디한 VCR은 공연 중간에 삽입돼 분위기를 환기시켰고, 라디오 형식으로 사연을 소개하는 코너는 멤버들의 솔로 무대와 자연스럽게 이어지며 몰입감을 높였다.특히 시선을 사로잡은 건 돌출 무대를 향해 이동하는 드럼 연출이었다. 보통 밴드 공연에서 드럼은 무대 뒤편에서 중심을 받쳐주는 역할에 머무르지만, 이날만큼은 달랐다. '뜨거' 무대에서 멤버들이 돌출 무대로 향하는 순간, 드럼 세트 전체가 함께 앞으로 움직였다. 신광일은 "이번 공연을 위해 새로 만들었다"며 직접 장비를 소개하기도 했다. 밴드 공연에서 쉽게 보기 어려운 연출은 보는 재미도 더했다.'Opening' 무대에서는 "밤하늘에 수놓은 별자리를 따라 잊고 있던 날 찾아갈 거야"라는 가사에 맞춰 팬들이 휴대폰 플래시를 켜 객석을 별빛으로 물들였다. 마치 밤하늘을 옮겨 놓은 듯한 풍경 속에서 루시는 공연장 곳곳을 자유롭게 누비며 팬들과 시선을 맞췄다. 특히 신예찬의 바이올린 솔로는 루시만의 정체성을 선명하게 드러냈다. 밴드 사운드 위를 가르듯 터져 나오는 연주는 단숨에 공연의 흐름을 장악했고, 활이 튕겨 나갈 듯 몰아치는 연주에서는 무대에 모든 에너지를 쏟아붓는 그의 열정이 고스란히 전해졌다.최상엽은 "공연 시작 전에는 공연장이 서늘했는데 지금은 열기가 엄청나다"며 감탄을 했고 "어제 3시간 반 했는데 오늘은 4시간 가능할까요"라고 외치며 막콘 특유의 들뜬 분위기를 즐겼다. 실제로 멤버들은 러닝타임에 쫓기기보다 이 순간 자체를 오래 즐기려는 듯 여유 있게 무대를 이어갔다.중반부는 멤버들의 개성과 서사를 살린 솔로 및 유닛 무대로 채워졌다. '전체관람가' 무대 전에는 지난 6년간의 여정을 영화 필름처럼 담아낸 VCR이 무대 전 상영돼 몰입감을 더했다. 이어 신광일은 지난 29일에 발매 된 정규 2집 'Childish' 수록곡 '구구절절'을 라이브로 처음 선보였다. VCR 속 의상을 그대로 입고 등장한 그는 라디오 DJ 콘셉트로 사연을 소개하며 다음 무대들을 자연스럽게 연결했다.가장 뭉클했던 순간은 신예찬의 솔로 무대였다. 반려견 '신설' 이야기가 담긴 사연이 소개된 뒤, 신예찬은 반려견을 닮은 인형을 안고 돌출 무대에 앉아 스탠딩 에그의 'Little Star'를 불렀다. 담담하게 시작된 무대였지만 점점 붉어지는 눈가와 떨리는 목소리에서 진심이 전해졌다. 신예찬은 이후 "처음 듣는 이야기가 아닌데도 아래에서 듣고 있으니 울컥했다. 슬픈 감정을 잘 누르면서 무대했다"고 털어놨다.최상엽의 솔로 무대 역시 분위기를 환기시켰다. 축구 유니폼 스타일링으로 등장한 그는 청량한 보컬과 시원하게 뻗는 음색으로 루시 특유의 청춘 감성을 이어갔다. 조원상은 수트 차림으로 등장해 'Porch Light' 무대를 선보이며 기존의 밝고 청량한 이미지와는 또 다른 성숙한 분위기를 보여줬다.'카멜레온'에서는 게임 콘셉트 연출이 더해졌다. 바이올린과 베이스의 화려한 연주에 맞춰 화면 속 게임 캐릭터가 카멜레온을 공격하는 장면과 함께 무대가 전개됐고, 캐릭터가 쓰러지는 순간 리프트가 내려가는 연출이 이어졌다. 마지막 캐릭터만 남는 순간에는 솔로 연주 파트가 이어지며 긴장감을 극대화했다. 바이올린과 베이스, 드럼이 맞물리는 순간마다 공연장은 다시 한번 뜨겁게 달아올랐다.이후 '아니 근데 진짜', '21세기의 어떤 날'에서는 객석 대부분이 자리에서 일어나 떼창과 점프로 공연장을 뒤흔들었다. 멤버들은 "소리 질러", "뛰어"를 외치며 팬들과 호흡했고, 팬들 역시 공연 내내 에너지를 쏟아냈다. 무대 위와 객석의 경계가 흐려질 만큼 강한 교감이 이어졌다.공연 후반부로 갈수록 멤버들의 진심 어린 소감도 이어졌다. 최상엽은 "이번 콘서트는 정말 갈아 넣었다. 보는 재미, 듣는 재미 하나도 놓치지 않게 만들고 싶었다"고 말했다. 조원상은 "한 곡 한 곡 끝날 때마다 아쉽다. 3일 공연할 걸 그랬다"며 웃었다.이어 최상엽은 "공연장이 커질수록 여러분과 더 많은 걸 나눌 수 있는 것 같아 감사하다"며 "관객들을 보면 행복이 떠다니는 게 보인다. 근심 걱정 없이 즐겨주는 모습을 보면 저 역시 행복한 감정을 느낀다"고 전했다. 조원상 역시 "4명 모두 성장하고 있다는 걸 공연하면서 느낀다"고 말했다.이날 루시는 KSPO DOME이라는 대형 공연장에서도 자신들만의 색을 잃지 않았다. 화려한 무대 장치와 스케일 속에서도 공연의 중심에는 네 멤버의 연주와 팬들과의 호흡이 있었다. 바이올린을 앞세운 독보적인 밴드 사운드와 완전체가 주는 시너지, 그리고 약 4시간 동안 식지 않았던 에너지는 루시가 왜 K-밴드씬 대표 주자로 자리 잡았는지를 다시 한번 증명했다.한편 루시는 이번 공연 역시 양일 전석 매진을 기록하며 탄탄한 티켓 파워를 다시 한번 입증했다. 이들은 오는 6월 20일 타이베이, 7월 24일 일본 요코하마를 차례로 찾아 단독 콘서트 'ISLAND' 투어의 열기를 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr