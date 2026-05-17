JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’

배우 한선화가 감정의 진폭을 오가는 연기를 보여줬다.지난 16일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(이하 ‘모자무싸’)에서는 장미란(한선화 분)의 상처가 드러났다. 앞서 장미란은 황동만(구교환 분)을 향해 갑작스러운 고백을 한 바 있다.이 가운데 장미란은 자신의 내면적 고뇌와 쓰라린 아픔을 변은아(고윤정 분)에게 고백했다. 또한, 술에 취해 울분을 토하던 장미란은 연기가 안 된다고 밝히며 자조적인 미소를 내비쳐 안타깝게 했다.그런가 하면 분장을 지우지 않은 채 어디론가 향한 장미란은 보는 이들의 호기심을 자극했다. 이어 정현우를 찾아간 장미란은 그간의 감정을 재확인하며 분노를 쏟아냈다.뿐만 아니라 오정희(배종옥 분)의 잔소리에도 대꾸하지 않던 장미란은 작품을 봐달라 요구했다. 하지만 차디찬 오정희의 말에 진짜로 했다며 소리치는 장미란의 면면에는 설움이 담겼다.이처럼 한선화는 캐릭터의 감정선을 설득력 있게 표현해 내며 시청자를 온전히 몰입하게 했다. 특히 호쾌하게만 보였던 인물의 마음 깊숙한 곳에 자리 잡은 슬픔과 고통을 눈에 오롯이 담았다.한편, JTBC 토일드라마 ‘모자무싸’는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr