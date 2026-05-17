사진 = 이동휘 인스타그램

사진 = 이동휘 인스타그램

사진 = 이동휘 인스타그램

사진 = 이동휘 인스타그램

배우 이동휘가 클래식한 스타일링과 감성적인 분위기가 어우러진 사진으로 눈길을 끌었다.최근 이동휘는 자신의 인스타그램에 "Gooood"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이동휘는 검은 모자와 안경을 착용한 채 음료를 마시고 있다. 짙은 컬러 아우터와 목을 감싼 머플러 스타일링이 함께 어우러지며 편안한 무드를 완성한다.다른 사진에서 이동휘는 액자들이 걸린 전시 공간 안에서 베이지 컬러 재킷과 셔츠, 데님 팬츠를 매치한 채 벽면을 바라보고 있다. 자연스럽게 손을 주머니에 넣은 자세와 차분한 표정이 어우러지며 빈티지한 분위기를 더한다.이어 공개된 사진 속 이동휘는 바닷가 난간 앞에 선 채 먼 곳을 바라보고 있다. 밝은 컬러 재킷과 연청 데님 팬츠, 화이트 슈즈 조합이 어우러지며 잔잔한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 이동휘는 재즈 페스티벌 포스터 옆에 선 채 선글라스를 착용하고 포즈를 취하고 있다. 베이지 재킷과 셔츠, 데님 팬츠 스타일링이 클래식한 분위기를 더하며 시선을 끈다.이를 본 팬들은 "끝내줍니다요" "늘 응원합니다" "너무 멋지네" "잘생겼다" "사랑하는 배우 이동휘 님" "늘 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 이동휘는 가수 조째즈의 유튜브 채널에서 결혼에 대한 속마음을 털어놨다. 당시 영상에서 이동휘는 "막연하게 결혼을 일찍하고 싶었지만 벌써 늦었다"며 "뒤늦게 아이를 갖게 되면 아버지, 어머니가 손주를 볼 시간이 없다"고 밝혔다. 이어 "짧다고 느껴지니까 이젠 진짜 '빨리 결혼해야겠다'는 생각이 든다"고 덧붙였다.이동휘는 지난해 5월 종영한 MBC 드라마 '수사반장 1958'에서 주연 김상순 역을 맡아 활약했다. 이후 tvN 예능 '핀란드 셋방살이'로도 시청자들과 만났으며 지난해 11월 모델 겸 배우 정호연과 9년 연애의 마침표를 알리기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr