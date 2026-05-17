에이핑크 멤버들이 윤보미의 결혼식에 참석해 변함없는 우정을 자랑한 가운데, 전 멤버 손나은의 불참이 눈길을 끌었다.사진=한서운 SNS 캡처

에이핑크 멤버들이 윤보미의 결혼식에 참석해 변함없는 우정을 자랑한 가운데, 전 멤버 손나은의 불참이 눈길을 끌었다.사진=홍유경, 한서운 SNS 캡처

2011년 데뷔한 그룹 에이핑크 멤버들이 윤보미의 결혼식에 참석해 변함없는 우정을 자랑한 가운데, 전 멤버 손나은의 불참이 눈길을 끌었다.16일 공개된 사진 속 윤보미는 풍성한 레이스 장식이 돋보이는 순백의 웨딩드레스를 입고 환한 미소를 짓고 있다. 신부 대기실에는 에이핑크 멤버들이 함께 모여 사진을 남기며 화기애애한 분위기를 자아냈다.2013년 팀을 떠났던 원년 멤버 홍유경의 모습까지 포착돼 반가움을 더했다. 홍유경은 앞서 자신의 결혼식 당시에도 윤보미를 비롯한 에이핑크 멤버들과 함께 인증 사진을 공개하며 여전한 친분을 보여줬다. 반면 지난 2022년 팀 탈퇴 이후 배울 활동에 집중하고 있는 손나은은 현장에서 모습을 비추지 않았다.윤보미는 이날 9년 열애 끝에 서울에 위치한 호탤에서 음악 프로듀서 라도와 결혼식을 올렸다. 에이핑크 멤버들은 직접 축가를 맡으며 남다른 의리를 보여줬다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr