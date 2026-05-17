사진 = SBS PLUS '나는솔로' 캡처

사진 = SBS PLUS '나는솔로' 캡처

집단 따돌림 논란과 출연진의 부적절한 태도로 연일 구설에 오른 연애 프로그램 '나는솔로' 31기에서 결국 순자가 병원으로 이송되는 초유의 사태가 발생하며 시청자들의 공분을 사고 있다. 이가운데 순자마저 현숙에 이어 퇴소한 게 아니냐는 의혹마저 불거졌다.지난 13일 밤 10시 30분 방송된 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는솔로'에서는 슈퍼 데이트권을 둘러싸고 솔로나라 31번지 출연자들의 갈등이 파국으로 치닫는 모습이 공개됐다.이날 방송에서는 슈퍼 데이트권을 획득하기 위한 여성 출연자들의 달리기 미션이 진행된 가운데 순자가 1위를 차지했으나 영숙은 미션 도중 넘어지자 누군가 다리를 걸었다는 근거 없는 주장을 펼쳐 의구심을 자아냈다. 이후 숙소에 모인 옥순, 영숙, 정희는 순자를 배제한 채 대화를 이어갔으며 옥순은 "우리 마음속 1등은 영숙님"이라고 말해 소외감을 부추겼다. 영숙 역시 "내 다리가 누군가의 다리에 걸려 넘어진 것 같다"며 순자를 겨냥한 날 선 발언을 던졌고 이를 문 뒤에서 듣게 된 순자는 결국 눈물을 흘리며 "저 방의 걸스 토크가 너무 무서워"라고 본인의 심경을 토로했다.이전 방송에서도 옥순은 침울해하는 순자를 향해 "누가 돌아가셨냐", "초상집 같다", "좀 웃어라" 등의 무례한 발언을 이어가 논란의 중심에 섰던 바 있다. 지속적인 정신적 고통과 스트레스로 극심한 복통을 호소하던 순자는 결국 위경련 증세로 구급차에 실려 병원으로 이송되는 상황에 이르렀으나 이 과정에서도 영숙은 "나도 한번 오열해?"라며 싸늘한 태도를 보여 시청자들을 경악케 했다.한편 경수는 순자가 몸을 제대로 가누지 못하는 일촉즉발의 상황 속에서도 본인의 이익만을 챙기려는 이기적인 면모로 비판을 받았다. 이미 영숙에게 데이트권을 쓰기로 확정했던 경수는 순자에게 자신을 위해 데이트권을 따달라고 요구하더니 사태가 심각해지자 "이기적이지만 순자 님이 나한테 슈퍼 데이트권을 써줬으면 좋겠다"라며 "나는 영숙에게 쓰겠다"라는 모순된 발언을 던져 공분을 샀다.방송 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로는 순자가 이미 일찌감치 촬영장을 떠났다는 '중도 퇴소설'이 급속도로 확산하고 있다. 일부 시청자들은 인터뷰 영상 속 순자의 의상과 헤어스타일에 변화가 전혀 없다는 점을 근거로 제시했으며 자신을 순자의 지인이라고 주장하는 시청자의 "순자가 중간에 퇴소한 게 맞다"라는 증언과 "4일 차 오전에 이미 나갔다"라는 구체적인 목격담이 더해져 루머가 증폭됐다.시청자들은 비난 여론을 의식해 옥순의 분량을 대폭 축소하고 미방분을 삭제한 제작진의 편집 방식을 두고 불공정한 이미지 세탁이라며 냉소적인 반응을 보였으며 일각에서는 방송 최초로 조기 퇴소한 현숙을 가리켜 "그냥 일찍 퇴소한 현숙이 승리자다"라는 반응을 나타내기도 했다. 도를 넘은 출연진의 갈등은 시청자들의 과몰입을 유발하여 옥순과 최종 커플로 거론되는 영호의 치과와 경수의 안경점에 무분별한 '리뷰 테러'가 가해지는 등 2차 피해로 번지고 있으나 현재 제작진과 출연자 측은 공식적인 입장을 밝히지 않고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr