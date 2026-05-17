사진 = RM 인스타그램

사진 = RM 인스타그램

사진 = RM 인스타그램

방탄소년단(BTS) RM이 편안한 일상 사진부터 강렬한 무대 위 모습까지 공개하며 다양한 분위기를 드러냈다.RM은 최근 자신의 인스타그램에 "ㅋㅋㅋㅠㅠ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 RM은 핑크색 커비 프린팅 티셔츠를 잡아당긴 채 카메라를 내려다보고 있다. 자연스럽게 드러난 민낯 분위기와 편안한 표정이 어우러지며 꾸밈없는 일상을 보여준다.다른 사진에서 RM은 무대 위에 쪼그려 앉아 한 손으로 마이크를 높이 들고 있다. 화이트 민소매 상의와 블랙 팬츠 차림이 시원한 분위기를 더하고 탄탄한 팔 라인과 강렬한 눈빛이 함께 시선을 끈다.이어 공개된 사진 속 RM은 블랙 캡과 도트 패턴 머플러를 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 스트라이프 재킷과 독특한 패턴의 머플러가 어우러지며 감각적인 스타일을 완성한다.한편 RM이 속한 그룹 방탄소년단은 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr