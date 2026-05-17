사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

에스파 윈터가 탈색 머리를 한 강렬한 비주얼을 자랑해 눈길을 끈다.최근 윈터는 자신의 인스타그램에 사탕 이모지를 담은 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 윈터는 양손으로 얼굴을 감싼 채 카메라를 바라보고 있다. 밝은 금발 헤어와 푸른빛 네일이 어우러지며 몽환적인 분위기를 더하고 손가락마다 착용한 실버 링과 귀걸이가 시선을 끈다.다른 사진 속 윈터는 막대 사탕을 입에 문 채 옆모습을 드러내고 있다. 은은한 조명 아래 또렷한 턱선과 긴 속눈썹이 강조되며 짙은 브라운 컬러 의상이 차분한 무드를 완성한다.또 다른 사진에서 윈터는 바닥에 쪼그려 앉아 턱을 괸 자세로 시선을 아래로 향하고 있다. 자연스럽게 묶은 헤어와 루즈한 핏의 의상이 어우러지며 편안하면서도 감각적인 스타일을 드러낸다.이어 공개된 사진 속 윈터는 계단에 앉아 막대 사탕을 손에 든 채 혀를 살짝 내밀고 있다. 길게 내려온 속눈썹과 또렷한 이목구비가 돋보이며 실버 액세서리와 네일 컬러가 함께 어우러져 유니크한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "세상 너무 아름답습니다" "멋지다" "너무 예뻐" "화이팅" "아름다움뿐" "세계에서 가장 귀여운 작은 소녀" 등의 댓글을 달았다.한편 윈터가 속한 그룹 에스파는 정규 2집 'LEMONADE'를 발매했다. 아울러 최근 새 월드투어 ‘SYNK : COMPLæXITY’ 개최 소식을 알리며 글로벌 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr