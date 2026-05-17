사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

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배우 송혜교의 변치 않은 역대급 미모가 눈길을 사로잡고 있다.최근 송혜교는 자신의 인스타그램에 화보 사진을 대거 공개했다.공개된 사진 속 송혜교는 정원이 보이는 야외 공간에서 얇은 스트랩이 돋보이는 화이트 미니 드레스를 입고 서 있다. 손에는 나비 장식이 달린 소품을 가볍게 쥔 채 고개를 살짝 기울이며 정면을 바라보는 시선이 차분하게 이어지고 허리선 양옆에 더해진 자수 디테일과 자연스럽게 내려오는 실루엣이 전체 분위기를 단정하게 정리한다. 주변의 초록빛 식물과 자갈길이 부드럽게 어우러지면서 밝은 햇살 아래 맑은 이미지가 자연스럽게 완성된다.이어진 사진에서는 잔디 위에 몸을 기댄 채 블랙 톤의 슬리브리스와 재킷을 매치하고 있다. 쇄골을 따라 떨어지는 그린 컬러의 펜던트 목걸이와 같은 색감의 반지가 포인트를 이루며 시선을 끌고 카메라를 향해 정면으로 응시하는 눈빛이 담담하면서도 깊은 인상을 남긴다. 자연광이 피부 결을 은은하게 드러내며 차분한 무드를 유지한다.또 다른 컷에서는 조각상이 있는 야외 공간에 앉아 화이트 셔츠와 풍성한 스커트를 입고 있다. 한 손으로 선글라스를 살짝 들어 올린 채 시선을 정면으로 향하고 있으며 빛이 스며드는 배경과 어우러져 전체적으로 부드럽고 여유로운 분위기가 이어진다. 볼륨감 있는 소매와 흐르는 듯한 실루엣이 움직임 없이도 자연스럽게 존재감을 만든다.흑백으로 전환된 사진에서는 창가 앞 테이블에 앉아 상체를 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 테이블 위에는 크루아상과 컵, 유리잔이 놓여 있고, 목선을 따라 이어지는 목걸이와 드레스의 얇은 소재가 대비를 이루며 차분한 긴장감을 더한다. 창밖으로 보이는 건물과 빛이 함께 어우러지며 전체 장면에 고요한 분위기를 남긴다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "Beautiful" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 드러냈다. 댓글에는 배우 김히어라가 "진짜미쳤다"를 비롯해 박솔미의 "기여워죽겐네"의 멘트가 시선을 끈다.한편 1981년생인 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr