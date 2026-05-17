사진 = 야옹이 김나영 인스타그램

사진 = 야옹이 김나영 인스타그램

사진 = 야옹이 김나영 인스타그램

사진 = 야옹이 김나영 인스타그램

웹툰 작가 야옹이 김나영의 아찔한 미모가 부러움을 자아낸다.최근 김나영은 자신의 인스타그램에 "태국 행사 종종 못 올린 철지난 사진들 올려도 되겠죠 ?"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 김나영은 통유리 창이 크게 자리한 실내 공간에서 베이지 톤 소파에 앉아 다리를 가지런히 모은 채 손을 포개고 있다.김나영이 입은 회색 슬리브리스 상의와 블랙 스커트, 화이트 샌들을 매치한 차분한 스타일 위로 창밖에는 야자수와 건물, 거리 풍경이 함께 비쳐 여유로운 도심 분위기가 이어진다.이어진 사진에서 김나영은 초록 식물이 우거진 야외 공간에서 블랙 오프숄더 원피스를 입고 천천히 걸음을 옮기고 있으며 양옆으로 정리된 나무와 풀, 좁은 길 위로 내려앉은 햇빛이 어우러져 한층 시원한 느낌을 더한다.또 다른 사진에서는 무대 앞 테이블에 앉아 환하게 웃고 있고, 뒤편에는 드럼 세트와 초록 풍선, 커다란 알파벳 형태의 구조물이 자리해 행사 현장의 생동감이 전해진다. 마지막 사진에서는 핑크색 전시 부스 안에서 다양한 제품과 거울, 의자가 배치된 공간 한가운데 서서 고개를 살짝 숙인 채 서 있고 옆에는 일러스트 캐릭터 패널이 함께 놓여 있어 현장 분위기가 그대로 드러난다.이를 본 팬들은 "너무 아름다우세요" "사진 자주 올려주세요" "너무 예뻐" "그동안 너무 보고싶었어요" "작가님 넘 예뻐요" "10년전 사진도 갠춘합니다" 등의 댓글을 달았다.앞서 김나영은 최근 둘째 아들의 출산 소식을 전한 바 있다. 당시 김나영은 자신의 SNS를 통해 웹툰 '프리드로우'의 작가이자 남편 전선욱과 함께 찍은 만삭 화보를 공개하며 "그동안 연재를 쉬고 지냈던 이유를 조심스럽게 전한다"며 "저희 가족에게 아기 천사가 찾아왔다"고 밝혔다.한편 1991년생으로 35세인 김나영은 지난 2019년 4살 연상 전선욱과 정식 교제를 알리며 아들 하나 둔 싱글맘이라고 고백했다. 두 사람은 3년간의 공개 연애 끝에 2022년 백년가약을 맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr