해무그룹 합동 워크숍에서 역대급 스캔들이 터진다. /사진제공=tvN

해무그룹 합동 워크숍에서 역대급 스캔들이 터진다. /사진제공=tvN

해무그룹 합동 워크숍에서 역대급 스캔들이 터진다.16일 오후 9시 10분 방송되는 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’ 7회에서는 해무그룹 합동 워크숍에 간 주인아(신혜선 분), 노기준(공명 분)의 이야기가 담긴다.지난 방송에서 “눈치 다 챘잖아, 내가 실장님 좋아하는 거”라는 노기준의 고백이 주인아의 마음을 흔들었다. 절대로 뽑히지 않는 인형처럼 이루어질 수 없는 사이라는 주인아의 철벽에도 노기준은 포기하지 않았다. 노기준은 끝내 뽑아낸 곰인형을 건네며 “안 되는 거 아니잖아”고 직진했다.주인아가 노기준의 고백에 어떤 선택을 할지 이목이 집중된 가운데, 주인아의 달달한 변화가 설렘을 더한다. 먼저 다친 노기준을 살피는 주인아의 걱정 어린 얼굴이 눈길을 끈다. 늘 자신의 곁을 지켰던 노기준을 위해 이번에는 주인아가 먼저 손을 내민다. 뜻밖의 다정함에 노기준도 당황한 듯 놀란 기색을 보인다.심상치 않은 해무그룹 워크숍 현장도 담긴다. 사내 단합을 위해 떠난 워크숍에서 감사팀이 소환되는 불미스러운 사건이 발생한 것. 경악을 금치 못하는 주인아와 분노에 휩싸인 노기준의 표정은 사건의 심각성을 짐작게 한다.제작진은 “7회에서 주인아와 노기준이 서로의 마음을 들여다 보며 가까워지는 계기가 생긴다”며 “해무그룹 워크숍 현장을 발칵 뒤집어 놓을 스캔들 속 주인아와 노기준의 활약 역시 기대해도 좋을 것”이라고 전했다.이어 “주인아와 전재열의 과거를 알게 된 노기준이 어떤 선택을 하게 될지도 주목해 달라”고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr