왕이 된 변우석, 또 일냈다…시청률 최고치 경신, 군주제 폐지 단행 ('대군부인')[종합]

'21세기 대군부인'이 자체 최고 시청률을 기록했다./사진제공=MBC

아이유와 변우석이 새로운 목표를 향해 걷고 있다.지난 15일 방송된 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 11회 시청률은 전국 13.5%, 수도권 13.5%, 2054 5.3%를 기록했다. 전국 기준으로는 또 한 번 자체 최고 기록을 경신했다.이날 방송에서는 위험 속에서 서로를 목숨 걸고 지켜낸 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 사랑이 깊어진 가운데, 이안대군이 왕위에 오르면서 군주제 폐지를 위한 첫걸음을 내디뎠다.성희주는 불이 난 편전에 이안대군이 있다는 말을 듣고 불길 속으로 뛰어들었다. 가까스로 정신을 잃은 이안대군을 발견한 성희주는 보좌관 최현(유수빈 분)의 도움을 받아 그를 구해내는 데 성공했다. 성희주의 간절한 바람에 힘입어 이안대군은 곧 의식을 되찾았다.이안대군의 회복 후 윤이랑(공승연 분)은 사고의 배후가 자신의 아버지 윤성원(조재윤 분)임을 깨달았다. 혼례식 당일의 음독 사건부터 궁궐의 화재까지, 아버지의 욕심으로 흔들리는 왕실을 지켜볼 수 없었던 윤이랑은 결국 이안대군을 찾아가 아버지의 죄를 고하며 벌을 청했다.대비로서 누려왔던 모든 것을 내려놓을 각오를 하고 대죄를 청하면서도 어린 왕 이윤(김은호 분)만은 지켜달라는 윤이랑의 부탁은 이안대군의 마음을 무겁게 만들었다. 결구ㄱ 이안대군은 성희주에게 윤이랑의 처분을 두고 혼란스러운 심정을 솔직하게 털어놨다.이안대군은 윤이랑으로부터 그동안 윤성원이 저지른 죄를 민정우(노상현 분)가 알면서도 묵인하고 있다는 사실을 듣고 이를 확인하고자 민정우와 독대했다. 윤이랑이 말한 대로 민정우는 이안대군에게 음독 사건이 윤성원의 짓임을 밝히면서도 그가 대비의 아버지임을 언급하며 왕실이 흔들린다는 핑계로 처분을 미뤘다.그러나 이안대군은 자신을 죽이려 한 사람임에도 왕실이 무너지는 걸 막기 위해 윤성원을 추방시키겠다는 말을 받아들일 수 없었다. 윤이랑부터 윤성원, 심지어 민정우에게조차 왕실은 그저 자신들이 쥔 권력을 유지하기 위한 수단에 불과해진 만큼 이안대군은 “왕실은 영원할 수 없다”며 군주제 폐지에 대한 뜻을 드러냈다. 민정우는 이안대군의 의견에 반발하며 국무회의에서 이를 반대하겠다고 선언했다.성희주는 민정우를 직접 찾아가 그의 의중을 떠보며 이안대군에게 힘을 실어줬다. 앞서 성희주는 화재 사고 직전 이안대군이 민정우의 연락을 받고 편전에 갔다는 말을 들은 뒤로 조금씩 민정우를 의심하고 있었다, 민정우를 향해 던진 “우리가 적이 될 수도 있겠네”라는 말속에는 적개심이 묻어났다.험난한 여정 끝에 마침내 이안대군의 즉위식이 거행됐다. 국무총리 민정우를 비롯한 관료들과 종친들, 그리고 온 국민이 보는 앞에서 왕좌에 오른 이안대군이 대의를 달성할 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr