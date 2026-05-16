사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

피겨스케이팅 국가대표 차준환이 왕자님 비주얼을 제대로 드러냈다.최근 차준환은 자신의 인스타그램에 명품 브랜드 계정을 해시태그하며 사진을 게시했다.공개된 사진 속 차준환은 창가 옆 의자에 앉아 고개를 살짝 숙인 채 손에 든 카드를 바라보고 있다. 차준환은 블랙 슈트를 입고 다양한 공간에서 절제된 분위기와 부드러운 표정을 오가며 자연스러운 매력을 드러내고 있다.차준환이 입은 블랙 슈트와 목에 착용한 주얼리가 어우러지며 차분한 분위기가 강조되고 있다. 이어진 사진에서는 긴 테이블이 놓인 실내 공간을 걸으며 한 손을 들어 인사를 건네고 있다. 단정하게 맞춘 더블 버튼 슈트와 목선을 따라 이어지는 액세서리가 조화를 이루며 세련된 인상을 더한다.또 다른 사진에서는 카메라를 가까이 두고 윙크를 지으며 미소를 띠고 있다. 어두운 배경 속에서도 또렷한 이목구비와 부드러운 표정이 자연스럽게 드러난다. 특히 배우 이병헌과 이민정과 함께한 투샷에도 차준환은 비주얼 적으로 밀리지 않은 모습이다.이를 본 팬들은 "왕자님 "늘 응원합니다" "차준환 진짜 미모 미쳤다" "화이팅" "멋지다" "지인짜 도련님 재질" 등의 댓글을 달았다.최근 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에 출연한 차준환은 "저는 사실 워커홀릭이다"며 "완전 일에 미쳐 있다"고 말했다. 이어 차준환은 "연애를 하면 상대방에게 피해가 될 것 같다는 생각이 든다"고 말하며 '자발적 모태솔로'임을 밝혔다. 그러면서 이상형은 "자기 일 열심히 하고 열정 있는 사람"이라고 말했다.한편 2001년생으로 25세인 차준환은 최근 차은우, 김선호 등이 소속된 판타지오와 전속 계약을 체결하며 선수 활동과 함께 연기, 예능 등 본격적인 엔터테이너 활동을 병행할 예정임을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr