'오늘도 매진했습니다'에서 조우리가 냉탕과 온탕을 오가는 열연으로 존재감을 자랑했다./사진=SBS 방송 화면 캡처

'오늘도 매진했습니다'에서 조우리가 냉탕과 온탕을 오가는 열연으로 존재감을 자랑했다./사진=SBS 방송 화면 캡처

'오늘도 매진했습니다'에서 조우리가 냉탕과 온탕을 오가는 열연으로 존재감을 자랑했다.지난 13일과 14일 방송된 SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 7, 8회에서 조우리는 덕풍마을 '문카페' 사장 문애라 역을 맡아 까칠함과 인간미를 넘나드는 입체적인 연기로 극에 활력을 더했다.문애라는 일에 대한 남다른 애정을 표하며 '본업 천재' 면모를 보였다. 마카롱 제조에 집중하던 그는 만족스러운 결과물을 확인한 뒤 환한 미소를 지었지만, 동네 친구 박광모(조복래 분)의 갑작스러운 외침에는 거친 사투리로 응수하며 반전 매력을 보여줬다.서울 사람을 향한 문애라의 유독 날 선 태도가 극의 재미를 끌어올렸다. 강무원(윤병희 분)이 서울말로 커피를 주문하자 그는 "'서울 사람은 따블로 받는데'"라며 경계심을 나타냈다. 이어 자신의 커피를 칭찬하는 강무원에게 "'아는 척은'"이라고 툴툴대면서도 미소를 감추지 못하는 모습으로 츤데레 매력을 완성했다. 조우리는 무심한 듯 시크한 겉모습 뒤에 숨겨진 정감 어린 속내를 자연스럽게 표현하며 캐릭터에 설득력을 더했다.문애라는 어떤 남자를 좋아하냐는 질문에 "'딱 그 짝 뒤집은 꼴'"이라며 거침없는 답변을 내놓아 웃음을 자아냈다. 여기에 강무원의 차림새를 하나하나 지적하며 "'특히 그 시계는 고마 보기만 해도 속에서 천불이 올라오이깐, 퍼뜩 치우이소'"라고 말해 냉랭한 분위기를 형성했다. 조우리는 급변하는 감정선을 섬세하게 그려내며 문애라가 품고 있는 사연에 대한 궁금증을 높였다.앞서 조우리는 2018년 방송된 JTBC 드라마 '내 아이디는 강남미인'에서 겉과 속이 다른 캠퍼스 여신 현수아 역으로 눈도장을 찍은 바 있다. 조우리는 다채로운 감정 연기로 극의 몰입도를 끌어올리고 있다. 그의 활약은 매주 수, 목 밤 9시 방송되는 '오늘도 매진했습니다'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr