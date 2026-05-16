사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 명품 비주얼을 뽐내며 '왕이 된 자태'를 제대로 드러냈다.최근 변우석은 자신의 인스타그램에 명품 브랜드 해시태그와 함께 각종 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 변우석은 블랙 슈트와 터틀넥을 매치한 채 의자에 앉아 손에 낀 반지를 바라보고 있다. 창밖으로 보이는 강과 도심 풍경이 함께 담기며 정적인 분위기가 이어진다. 이어진 사진에서 변우석은 같은 의상을 입은 채 창가 앞에 서서 정면을 바라보고 있다. 단정하게 정리된 헤어와 목에 착용한 목걸이가 또렷하게 드러난다.또 다른 사진에서 변우석은 의자에 앉아 다리를 꼰 채 옆을 바라보고 있어 여유로운 분위기가 이어진다. 마지막 사진에서 변우석은 블랙 슈트를 입고 손목 시계와 반지를 함께 착용한 채 포즈를 취하고 있으며 밝은 배경 앞에서 또렷한 이목구비가 강조된다.이를 본 팬들은 "건강챙기세용" "이래도 멋지고 저래도 멋지십니다" "잘 어울려요" "사랑해요" "진짜 잘생긴 배우님" "내 슈퍼스타 배우" 등의 댓글을 달았다.앞서 지난 15일 방송된 변우석, 아이유 주연 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 11회 시청률은 전국 13.5%, 수도권 13.5%, 2054 5.3%를 기록했다. 전국 기준으로는 또 한 번 자체 최고 기록을 경신했다. 이날 방송에서는 이안대군(변우석 분)이 왕위에 오르면서 군주제 폐지를 위한 첫걸음을 내디뎠다.한편 2010년 모델로 먼저 데뷔한 변우석은 1991년생으로 35세다. 변우석은 2016년 tvN 드라마 '디어 마이 프렌즈'로 본격적인 연기 활동을 시작했다. 지난해 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다. 또한 변우석은 이탈리아 로만 하이 주얼리 불가리(BVLGARI) 앰버서더로 발탁됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr