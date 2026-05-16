사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 28기 옥순이 햇살이 스며든 테라스 공간에서 자연스러운 미소와 함께 여유로운 시간을 보내는 모습으로 시선을 끌고 있다.최근 옥순은 자신의 인스타그램에 "요즘 꽂힌 단골 아지트에서 광합성 중! 초코 바게트가 그렇게 핫하다길래 먹어봤는데, 당충전 제대로네요..요즘 다들 어떤 빵에 꽂혀 계세요? 추천 좀 해주세요!"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 옥순은 나무가 드리운 테라스 공간에서 검은색 상의에 밝은 셔츠를 걸친 차림으로 음료가 담긴 유리잔을 손에 들고 카메라를 바라보고 있다. 자연광이 얼굴에 부드럽게 닿으며 차분한 표정이 돋보이고 한 손으로 머리를 넘기는 모습이 편안한 분위기를 더한다. 이어 난간 옆에 선 장면에서 옥순은 검은 상의와 짧은 하의에 셔츠를 가볍게 걸친 스타일이 드러나며 자연스럽게 흐르는 긴 머리와 함께 단정한 실루엣이 강조된다.또 다른 사진에서 옥순은 테이블 앞에 앉아 휴대전화를 들어 셀카를 찍고 있으며, 앞쪽 테이블 위에 놓인 초코 바게트와 음료가 함께 담겨 일상의 순간을 보여준다. 마지막으로 의자에 앉아 유리잔에 담긴 음료를 숟가락으로 떠먹는 모습에서는 여유로운 표정과 함께 편안한 카페 시간이 이어진다.이를 본 팬들은 "이쁘당" "점점 더 예뻐지시네" "너무 예뻐" "영호님이 반한게 이해가 되네요" "진짜 보기 좋으세요" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 28기 옥순과 영호는 지난해 12월 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난달 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 것으로 알려졌다. 1991년생인 옥순은 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며 영호는 1989년생으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr