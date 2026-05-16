'냉장고를 부탁해'에서 고우림, 김연아 부부 결혼생활이 폭로된다. / 사진=텐아시아DB

'냉장고를 부탁해'에 강남과 고우림이 출연한다. / 사진제공=JTBC

가수 강남이 '냉장고를 부탁해'에서 김연아, 고우림 부부의 결혼 생활을 폭로해 웃음을 안긴다.오는 17일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 강남, 이상화 부부의 냉장고가 공개된다.이상화와 결혼 8년 차인 강남은 "결혼하고 이렇게까지 저를 잡아줄 줄 몰랐다"라며 이상화의 철저한 관리 아래 살고 있다고 고백해 웃음을 자아낸다. 특히 이상화와 차를 타고 이동하던 중 갑작스럽게 왕십리에서 내려 용산 집까지 뛰어가야 했던 반강제 러닝 에피소드부터, 이상화가 강남의 건강 관리에 진심이 될 수밖에 없었던 이유까지 공개된다.또한 이날 방송에서는 빙상 종목 국가대표 출신 아내를 둔 남편들의 이야기가 공개된다. 전 피겨선수 김연아의 남편 고우림은 "순발력이 확실히 다른 것 같다"고 말한다. 이어 강남은 "상화 씨는 저를 안고 5층까지 올라간 적도 있다"라며 남다른 일화를 공개한다.한편, 김연아와 한 번도 싸운 적이 없다는 고우림의 말에 강남은 "그때 혼난 적 있잖아"라며 두 사람의 일상을 폭로하기 시작한다. 그러면서 강남은 "내가 이 자리에 있는 이유가 뭔지 아냐"라며 자신만만한 모습을 보인다는데.강남과 고우림의 이야기는 17일 오후 8시 50분에 방송되는 '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr