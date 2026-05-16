사진 = SBS '멋진 신세계' 캡처

사진 = SBS '멋진 신세계' 캡처

SBS '멋진 신세계'가 조선 악녀 임지연과 악질 재벌 허남준의 '계약 체결 엔딩'이 심박수를 제대로 폭등시켰다.지난 15일 방송된 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'(연출 한태섭 /극본 강현주) 3화에서는 배우가 돼 운명을 개척하겠다고 각성한 신서리(임지연 분)와 신서리를 신경쓰기 시작하며 입덕부정기에 돌입한 차세계(허남준 분)의 모습이 그려져 광대를 들썩이게 했다. '멋진 신세계' 3화 시청률은 최고 6.7%, 전국 5.8%, 수도권 5.7%를 기록, 자체 최고 시청률 경신과 함께 전회차 대비 또 한번 상승곡선을 그리며 거침없는 상승세를 이어갔다. 이는 지난주 5.4% 보다 소폭 상승한 수치다. 2049 시청률은 최고 2.3%까지 치솟았으며 대본, 연출, 연기 삼박자가 완벽하게 들어맞은 K-로코의 신세계를 보여줘 화제성과 시청률을 제대로 터뜨렸다.(닐슨코리아 기준) 이에 임지연은 아이유, 변우석 주연의 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'과 신혜선, 공명 주연의 tvN 토일드라마 '은밀한 감사'와 대결하게 됐다.신서리는 차세계를 방패 삼아 최문도(장승조 분)의 대면을 피했고 차세계는 신서리의 다급한 포옹에 귀까지 빨개지며 당황했다. 이어 두 사람은 뜻밖의 합동(?) 작전으로 웃음을 자아냈다. 몸싸움을 벌였던 홈쇼핑 조연출과 마주칠 상황에서 신서리가 "내가 신호하면 나를 업어라"며 "쓰러진 자를 어찌하진 못할 테야"라며 실신하는 연기를 했고 차세계는 "미쳤어?"라면서도 신서리에게 장단을 맞춰 웃음을 안겼다.어느새 차세계는 신서리에게 스며들며 가만히 있어도 신서리를 생각했다. 차를 타고 멀미를 하는 신서리를 보고 멀미약을 사 오고 신서리가 밥도 못 먹고 있는 것은 아닌지 신경을 썼다. 차세계는 신서리가 가지고 있는 제 신용카드를 되찾겠다는 핑계로 한밤중에 서리를 찾아갔고 신서리의 부실한 식사를 은근슬쩍 걱정하더니 한우까지 사 먹여 츤데레 매력을 폭발시켰다.신서리는 조선 악녀의 포스로 세계를 쥐락펴락해 폭소를 유발했다. 신서리는 퉁명스럽게 구는 차세계의 말에 조곤조곤 응수하며 말로 이길 자 없는 기세를 뽐냈다. 특히 "고기 탄다 뒤집어라"라는 신서리의 명령에 자신도 모르게 집게를 들어 고기를 뒤집는 재벌 차세계의 모습이 이미 조선 악녀 신서리의 기세에 말렸음을 보여줘 웃음을 터지게 했다.이어 '배우'라는 꿈을 찾은 신서리의 모습이 그려져 응원을 유발했다. TV 속 톱스타 윤지효(이세희 분)의 중전 연기를 본 신서리는 "내가 해도 저것보다 낫겠다"라며 아르바이트 하던 마트에서 중전 연기를 펼쳐 사람들의 뜨거운 환호를 받았다. 또한 '국민 조약돌'로 불리던 신서리의 아역시절 영상을 보고 눈물을 쏟아내며 사람을 울고 웃기는 TV 속 연기자에 대해 뜨거운 감정을 느꼈다. 신서리는 국민배우가 되기 위해 노력했던 '몸주'의 감정을 느낀 후 "내 한번 운명을 개척해 보는 거다"라며 계약을 제안했던 차세계를 찾아갔다.그런가 하면 비오제이 새 브랜드 론칭 모델로 '장희빈 빙의 밈'의 주인공 신서리가 최종 결정됐지만 소속사와 신서리의 계약 문제로 진척에 차질이 생겨 차세계를 고민에 빠지게 했다. 차세계는 결재 보류가 찍힌 신서리의 광고계약서를 들여다보며 상처받을 신서리를 신경 쓰더니 "신경을 써? 그딴 여자를 내가?"라며 입덕부정기를 제대로 겪어 관심을 모았다.비오제이를 찾아간 신서리는 광고 계약을 방해하려는 윤지효, 도란엔터 대표 홍부선(백지원 분)을 맞닥뜨렸다. 신서리는 자신의 따귀를 때린 윤지효를 향해 비릿한 미소를 지은 후 맞따귀를 올려붙이며 사이다 독기를 뽐내 짜릿함을 선사했다. 사극 속 궁중암투처럼 살벌한 신서리와 윤지효의 따귀 배틀이 펼쳐진 가운데 신서리의 '따귀 피하고 때리기 스킬'이 웃음을 유발했다.한편 아수라장이 된 신서리와 윤지효, 홍부선 앞에 차세계가 등장해 심쿵을 선사했다. 차세계는 한쪽 뺨이 붉게 달아오른 신서리에게서 눈을 떼지 않으며 "정식으로 소개하지 내가 누구냐면 말이지"라더니 "나 신서리 새 소속사 비오제이엔터 차세계라고 하는데"라고 선언해 짜릿한 반전을 안겼다.무엇보다 '계약 체결' 엔딩이 3화의 백미였다. 신서리에게 손도장을 찍은 후 "계약 체결"이라며 스윗한 미소를 짓는 차세계와 "날 보고 자꾸 웃는다"며 "살 떨리게시리"라며 설렘을 느낀 신서리의 모습이 손끝까지 찌릿하게 만드는 심쿵 도파민을 터트리며 두 사람의 관계 변화를 예고해 기대감을 높였다. 이와 함께 차세계가 신서리를 향해 달려가며 자신의 비주얼을 점검하는 에필로그까지 더해져 설렘지수를 치솟게 했다.그런가 하면 300년 전 조선과 2026년 대한민국을 오가며 펼쳐진 전생 서사에도 이목이 집중됐다. 궁녀였던 강단심(임지연 분)이 대군 이현(허남준 분)과 얽히는 모습과 함께 세자 이재(장승조 분)가 꿍꿍이를 가지고 현의 전각으로 단심을 보냈음이 드러나 충격을 선사했다. 이어 2026년의 최문도가 "별 볼일 없는 무명배우랑 차세계라 그 여자를 변수로 만들어보죠"라며 신서리를 이용해 차세계를 흔들기 위한 계략을 세우는 모습이 평행이론처럼 그려져 긴장감을 자아냈다.뿐만 아니라 세계가 꿈속에서 신서리와 똑같은 얼굴의 궁녀를 본 후 눈물을 흘리는 장면은 신서리와 차세계의 운명적 연결고리를 강렬하게 각인시켰다. 이에 더해 "악연은 인연보다 깊게 엮인다더니", "우린 숙명인가?", "경로를 이탈하셨습니다" 등 곱씹을수록 의미심장한 대사들이 앞으로 펼쳐질 신서리와 차세계의 혐관 로맨스 서사에 대한 기대감을 증폭시키며 몰입도를 높였다.한편 SBS '멋진 신세계'는 매주 금,토 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr