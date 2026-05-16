'킬잇'이 2030 여성 시청자들의 뜨거운 반응을 끌어내고 있다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'킬잇'이 2030 여성 시청자들의 뜨거운 반응을 끌어내고 있다./사진제공=tvN

tvN '킬잇'이 2030 여성 시청자들의 뜨거운 반응을 끌어내고 있다.'킬잇'은 K패션 트렌드를 이끌 차세대 패션 크리에이터를 발굴하는 서바이벌 프로그램이다. 글로벌 패션 브랜드 앰배서더와 모델, 인플루언서 등 SNS 팔로워 합계 4300만 명에 달하는 100인의 '잇걸'이 경쟁에 뛰어든다. 여기에 장윤주, 이종원, 연준, 차정원, 신현지, 안아름, 양갱 등이 멘토로 합류했다.이 프로그램에는 블랙핑크 멤버들의 친언니로 알려진 김지윤, '솔로지옥5' 출연으로 화제성을 휩쓴 최미나수, 14년 전 '도전! 수퍼모델 코리아 3'에 출연해 존재감을 자랑했던 여연희 등 개성 강한 인플루언서들이 대거 출연해 주목받고 있다.지난 12일 방송된 '킬잇' 1회에서는 참가자들이 '포토제닉 매력'을 검증받는 '1라운드 스타일 전쟁' 미션에 돌입했다. 참가자들은 제한 시간 60분 안에 셀프 스타일링을 완성한 뒤 스테이지에 올라 글로벌 포토그래퍼 40인에게 가장 많은 셔터 선택을 받아야 했다. 방송에서는 맨발로 세트장을 뛰어다니고, 과감한 포즈와 치열한 신경전을 펼치는 참가자들의 모습이 긴장감을 더했다.2030 여성 시청자층의 반응이 두드러졌다. '킬잇' 1회는 여자 30대 시청 시간이 가장 높게 나타났으며, tvN 신규 예능 가운데 '1회 여자 30대 평균 시청 시간' 대비 약 152% 높은 수치를 기록했다. 또 티빙 VOD 시청 비율에서도 여성 2030 비중이 높게 집계됐다.디지털 화제성 역시 뜨겁다. '킬잇' 전체 영상 누적 조회수는 약 7000만 뷰를 기록하며 역대 tvN 주요 예능 기준 사전 디지털 조회수 1위에 올랐다. 최미나수의 1라운드 선공개 영상은 조회수 3000만 회를 돌파했다. 또 유희라 관련 영상은 232만 조회수, 유빈켈리 관련 영상은 172만 조회수를 기록했다.'킬잇'은 tvN 예능 최초로 본편 일부를 OTT에서 별도 공개하는 방식을 도입한다. 오는 16일 오후 6시 티빙에서는 ''킬잇' 1.5화 : 50인 결정 라운드'가 공개되며, 1라운드 미션 후반부 내용이 담길 예정이다.오는 19일 방송되는 2회에서는 1라운드를 통과한 50인이 본격적인 2라운드 미션에 돌입한다. 제작진은 또 한 번 강렬한 '비주얼 도파민'을 예고했다. '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'은 매주 화요일 밤 10시 10분 방송되며, 본 방송 이후 티빙 '퀵VOD'로도 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr