박은빈과 유인식 감독은 '원더풀스'에서 두 번째 호흡을 맞췄다. / 사진=텐아시아DB, 넷플릭스

박은빈은 '원더풀스'에서 와이어 액션 씬을 소화했다. / 사진제공=넷플릭스

'원더풀스' 유인식 감독이 배우 박은빈의 철저한 자기관리에 감탄했다.15일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'를 연출한 유인식 감독을 만났다. '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 코믹 어드벤처 시리즈다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙 등이 출연했다.유인식 감독은 '이상한 변호사 우영우' 이후 두 번째로 박은빈과 호흡을 맞췄다. 박은빈은 순간이동 초능력을 얻게 된 해성시 공식 개차반 은채니 역을 맡았다. 유 감독은 박은빈에 대해 "신체를 쓰는 연기도 잘하더라"고 말했다. '우영우' 촬영 당시에도 코로나 때문에 철저한 관리를 위해 밥도 늘 차에서 혼자 먹었다는 박은빈은 '원더풀스'에서 액션 씬도 철저하게 대비했다.유인식 감독은 "대역으로 촬영할 때도 있지만 배우가 소화하면 훨씬 좋은 부분들이 있다"며 "박은빈이 현장에서 바디캠을 달아야 하거나 와이어 씬이 있을 때 몸을 철저하게 관리하더라"고 밝혔다. 그러면서 "신체 능력도 좋은 배우인 건 이번에 알았다"고 감탄했다.'원더풀스'는 15일 넷플릭스에서 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr