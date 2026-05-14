'금쪽같은 내새끼' 281회가 5월 15일 방송된다. / 사진제공=채널A

'금쪽같은 내새끼' 281회가 5월 15일 방송된다. / 사진제공=채널A

채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서 도파민 중독으로 충동 조절에 어려움을 겪는 초등학생 아들의 사연이 공개된다.오는 15일 방송되는 '금쪽같은 내 새끼'에는 10살, 7살 두 아들을 키우고 있는 부부가 출연한다. 특히 엄마는 3년 전에도 육아 고민으로 프로그램에 사연을 신청했던 인물. 이후 여러 방법으로 변화를 시도했지만 점점 심해지는 충동적인 행동에 다시 한번 도움을 요청하게 됐다고 전해져 관심이 쏠린다.관찰 영상에서는 하교 후 태블릿으로 공부를 마친 금쪽이의 모습이 공개된다. 약속된 시간이 되자 아빠는 휴대폰 사용을 허락하지만, 특정 게임만큼은 하지 못하도록 제재한다. 그러자 금쪽이는 순식간에 감정이 폭발한 채 휴대폰을 향해 울부짖으며 격한 반응을 보인다.부모가 해당 게임을 반드시 막을 수밖에 없었던 이유가 공개되자 스튜디오는 충격에 빠졌다는 후문이다. 과연 금쪽이에게 어떤 일이 있었던 것인지 궁금증을 자아낸다.이어진 영상에서는 잠든 동생을 억지로 깨우는 금쪽이의 모습도 포착된다. 함께 놀고 싶다는 이유로 동생을 흔들어 깨우고, 반응이 없자 점점 거칠게 행동하는 모습에 긴장감이 높아진다. 결국 동생이 울음을 터뜨리고 엄마가 상황을 중재하려 하지만, 금쪽이는 "나 참을성 없어!"라며 감정을 주체하지 못한다.오은영 박사는 금쪽이의 상태가 "단순한 충동성을 넘어 '이것'을 한 뇌와 비슷한 모습"이라고 분석하며 우려를 표한다.또 다른 영상에는 친구들과 술래잡기를 하던 중 자기 마음대로 규칙을 바꾸고, 결국 술래에게 잡히자 주저앉아 오열하는 금쪽이의 모습이 담겼다. 예상치 못한 행동에 친구들 역시 당황한 기색을 감추지 못했다.금쪽이의 충동적인 행동을 멈출 방법이 있을지, 오은영의 솔루션은 오는 15일 밤 9시 방송되는 '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr