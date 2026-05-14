박성웅이 이서환의 시험대에 오른다. / 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

박성웅이 이서환의 시험대에 오른다. / 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

박성웅이 수상한 움직임을 감지하며 의구심을 품는다.14일 밤 9시 50분 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리'(연출 최연수 / 극본 송정림, 왕혜지 / 제작 심스토리) 8회에서는 성태훈(박성웅 분)이 연리리 이장 임주형(이서환 분)에게 도움을 요청하며 새로운 전환점을 맞이한다.앞서 성태훈은 평생을 몸담았던 '맛스토리'의 수상한 움직임을 감지하며 의구심을 품기 시작했다. 밭 관리인 노현갑(정선철 분)이 과거 연리리지부 직원이었다는 사실과 함께 최 이사(민성욱 분)가 자신의 배추 농사를 의도적으로 방해하고 있다는 정황을 포착했다. 이후 성태훈은 배 상무(배기범 분)로부터 의중을 알 수 없는 제안을 받으며 선택의 기로에 놓였다.이날 방송에서 성태훈은 '맛스토리'의 지원을 통해 확보한 물품을 연리리 주민들에게 전달하고자 고군분투하며 프로젝트 추진에 속도를 낸다. 고민 끝에 성태훈이 배 상무의 손을 잡기로 한 것인지 시선이 쏠린다.그런가 하면 성태훈과 임주형은 이전보다 가까워졌지만, '맛스토리'를 향한 임주형의 반감은 여전해 두 사람 사이에는 미묘한 긴장감이 흐른다. 생각에 잠긴 성태훈과 그런 그를 의심 어린 눈빛으로 바라보는 임주형의 상반된 분위기가 포착됐다.과거 '맛스토리'로부터 배신당했던 임주형이 과연 성태훈을 믿고 '맛스토리'의 지원을 받아들이게 될지 궁금해진다. 연리리의 터줏대감인 임주형의 결정에 따라 마을 분위기 역시 큰 변화를 맞게 될 전망이다.한편 본격적으로 가동된 '맛스토리'의 연리리 프로젝트와 함께 배 상무가 준비 중인 계획의 실체에 기대가 모인다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리' 8회는 14일 밤 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr