사진 제공=글로벌 시티즌(Global Citizen)

그룹 방탄소년단(BTS)이 '2026 FIFA 북중미 월드컵™' 결승전 하프타임 쇼 무대에 선다.14일(현지시간) 글로벌 시티즌과 FIFA는 방탄소년단이 오는 7월 19일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리는 '2026 FIFA 북중미 월드컵™' 결승전 하프타임 쇼 공동 헤드라이너로 참여한다고 알렸다. 방탄소년단은 팝스타 마돈나(Madonna), 샤키라(Shakira)와 함께 공동 헤드라이너 명단에 이름을 올렸다.FIFA 월드컵™ 결승전에서 하프타임 쇼가 마련되는 건 이번이 처음이다. FIFA와 글로벌 시티즌은 스포츠와 공연 문화를 결합한 월드컵 이벤트를 통해 세계 팬들이 함께 즐길 수 있는 무대를 꾸민다는 계획이다.방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "전 세계가 함께하는 뜻깊은 무대에 서게 돼 큰 영광이다. 음악은 희망과 화합을 전하는 보편적인 언어라고 믿는다. 이번 월드컵을 통해 글로벌 시청자들과 그 메시지를 나누고 어린이들의 교육 기회 확대에 힘을 보탤 수 있어 더욱 의미가 깊다"라고 무대에 서는 소감을 밝혔다.하프타임 쇼 제작은 글로벌 시티즌이 맡는다. 이번 공연은 소외 지역 어린이들의 교육 환경과 스포츠 접근성을 넓히기 위해 마련된 'FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금'의 취지와 모금 활동을 알리는 계기가 될 전망이다.방탄소년단은 오는 17~18일과 20일 미국 Stanford Stadium에서 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN STANFORD'를 진행한다. 이들은 한국 가수 가운데 처음으로 해당 공연장에서 단독 콘서트를 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr