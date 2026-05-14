방송인 박명수 / 사진=텐아시아 DB

‘위대한 가이드3’가 포스터를 깜짝 공개했다. / 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드3’

방송인 박명수, 김대호, 배우 최다니엘과 가수 이무진이 출연하는 '위대한 가이드3'가 포스터를 공개했다. 지난해 10월 방송된 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 전 회차 0%대 시청률로 부진한 성적을 거둔 뒤 12월 종영했다.오는 6월 9일 저녁 8시 30분 첫 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드'는 여행지로 생각해보지도 않은 생소한 나라 출신의 대한외국인이 설계한 가이드북만 믿고 무작정 떠나는 여행 리얼리티 프로그램이다. 그간 르완다, 아르헨티나, 요르단 등 쉽게 여행 갈 수 없는 나라들의 진짜 모습을 보여주었다.무엇보다 이번 시즌3는 아프리카에서 가장 많은 유네스코 세계문화유산을 보유한 '숨은 보석' 에티오피아를 첫 여행지로 공개했다. 여기에 앞선 시즌들에서 호흡을 증명했던 4형제 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 다시 한번 완전체로 의기투합할 예정이다.'위대한 가이드3' 측이 깜짝 오픈한 포스터는 에티오피아 원주민들과 스스럼없이 어우러진 4인방의 모습을 담아냈다. 공개된 포스터에는 에티오피아의 광활한 대자연을 배경으로 나란히 선 박명수, 최다니엘, 이무진, 김대호의 모습이 담겨 있다. 특히 이들 뒤로는 몸에 화려한 페이스페인팅을 하고 아찔한 높이의 죽마에 올라탄 에티오피아 부족민들이 함께 자리하고 있어 시선을 강탈한다. 생소하고 이국적인 현지 문화 한복판에 스스럼없이 녹아든 네 사람의 환한 미소와 에너지 넘치는 포즈는 이들의 완벽한 현지 동화력을 입증한다.여기에 포스터 상단에 자리 잡은 "여행이 아니다. 모험이다!"라는 강렬한 카피가 호기심을 자극한다. 앞서 공개된 1차 티저 영상에서 김대호의 구토와 최다니엘의 오열 등 예측 불가능한 비상사태가 예고된 바, 포스터 속 유쾌한 미소 뒤에 어떤 스펙터클한 야생 생존기가 숨겨져 있을지 궁금증을 자극한다.한편, MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 오는 6월 9일 저녁 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr