트로트가수 양지은이 두 번째 정규앨범 '석양'을 발매하며 한층 깊어진 감성과 성숙해진 비주얼로 돌아온다. 청초함과 고혹미를 오가는 콘셉트 포토까지 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.
13일 양지은은 SNS를 통해 "안녕하세요! 양지은입니다. 드디어 오늘 저녁 6시! 제 정규앨범 2집 <석양>이 발매됩니다! 두근두근 떨리네요… 정성들여 열심히 준비했어요. 많은 관심 부탁드립니다"라고 전했다. 트랙리스트도 알렸다. 이번 앨범에는 첫 번째 지금은 남이 된 타인을 시작으로, 석양의 길목, 십 년만, 나 미쳐, 남이사, 사랑한 게 죄라면, 좋구나 좋아, 둥글둥글, 이화령 하늘재, 꽃바람 다시 불면, 마중까지 총 11곡이 수록됐다. 양지은은 새로운 사진도 공개했다. 오프숄더 의상으로 어깨 라인을 드러낸 스타일링과 깊어진 눈빛, 화려한 비주얼이 더해져 한층 세련되고 고혹적인 분위기를 자아낸다. 특유의 보조개 미소는 우아함 속 사랑스러운 매력까지 더했다.
앞서 12일에는 "첫 정규때보다 두배로 더 정성 들여 준비했어요. 다채로워진 곡과 무대로 곧 인사드릴게요"라며 또 다른 사진도 공개했다. 사진에는 하늘색 홀터넥을 입고 청초한 매력을 발산하는 양지은의 모습이 담겼다. 땋은 머리와 은은한 메이크업이 어우러져 부드럽고 단아한 분위기를 완성했다. 맑은 피부와 또렷한 이목구비, 차분한 눈빛이 시선을 사로잡는다. 이 가운데 오는 15일 방송되는 TV조선 '금타는 금요일' 21회에도 출연해 시청자들을 만난다. '금타는 금요일'에서는 진(眞) 양지은의 신곡 무대가 방송 최초로 공개된다. 양지은은 이별의 아픔을 노래한 '지금은 남이 된 타인'을 통해 특유의 섬세한 표현력, 깊은 감성으로 안방에 진한 여운을 선사할 전망이다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
13일 양지은은 SNS를 통해 "안녕하세요! 양지은입니다. 드디어 오늘 저녁 6시! 제 정규앨범 2집 <석양>이 발매됩니다! 두근두근 떨리네요… 정성들여 열심히 준비했어요. 많은 관심 부탁드립니다"라고 전했다. 트랙리스트도 알렸다. 이번 앨범에는 첫 번째 지금은 남이 된 타인을 시작으로, 석양의 길목, 십 년만, 나 미쳐, 남이사, 사랑한 게 죄라면, 좋구나 좋아, 둥글둥글, 이화령 하늘재, 꽃바람 다시 불면, 마중까지 총 11곡이 수록됐다. 양지은은 새로운 사진도 공개했다. 오프숄더 의상으로 어깨 라인을 드러낸 스타일링과 깊어진 눈빛, 화려한 비주얼이 더해져 한층 세련되고 고혹적인 분위기를 자아낸다. 특유의 보조개 미소는 우아함 속 사랑스러운 매력까지 더했다.
앞서 12일에는 "첫 정규때보다 두배로 더 정성 들여 준비했어요. 다채로워진 곡과 무대로 곧 인사드릴게요"라며 또 다른 사진도 공개했다. 사진에는 하늘색 홀터넥을 입고 청초한 매력을 발산하는 양지은의 모습이 담겼다. 땋은 머리와 은은한 메이크업이 어우러져 부드럽고 단아한 분위기를 완성했다. 맑은 피부와 또렷한 이목구비, 차분한 눈빛이 시선을 사로잡는다. 이 가운데 오는 15일 방송되는 TV조선 '금타는 금요일' 21회에도 출연해 시청자들을 만난다. '금타는 금요일'에서는 진(眞) 양지은의 신곡 무대가 방송 최초로 공개된다. 양지은은 이별의 아픔을 노래한 '지금은 남이 된 타인'을 통해 특유의 섬세한 표현력, 깊은 감성으로 안방에 진한 여운을 선사할 전망이다.
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