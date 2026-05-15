엠씨더맥스 이수/ 사진=텐아시아 DB

엠씨더맥스(M.C the MAX) 이수가 커버 곡 시리즈의 새 영상을 올렸다.이수가 15일 신곡 발매를 앞두고 지난 13일 공식 유튜브 채널을 통해 라이브 커버 콘텐츠 'NOIR' 시리즈의 새 영상을 공개했다. 영상 속 이수는 엠씨더맥스의 '사랑해 봤나요?'를 가창했다.이수는 원곡 특유의 애절함과 쓸쓸함을 세월의 깊이가 더해진 입체적인 보컬로 재해석했다. 특히 누군가를 향한 짙은 그리움의 메시지를 이수만의 감성으로 풀어냈다.앞서 이수는 지난 13일 유튜브 라이브를 통해 이날 오후 6시 새 싱글을 발매한다고 발표했다. 올여름 단독 공연 개최 소식도 전했다.한편, 이수는 지난해 8월 린과 파경을 맞았다. 두 사람은 2014년 결혼해 11년 만에 이혼했다. 소속사는 "어느 한 쪽의 잘못이나 귀책 사유로 인한 것은 아니며, 원만한 합의 하에 이루어진 결정"이라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr