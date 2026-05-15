배우 오정세가 '와일드 씽'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 오정세가 '와일드 씽'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 오정세가 '와일드 씽'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 오정세가 영화 '와일드 씽'에서 극과 극 비주얼 변신을 선보인다. 극 중 20년 전에는 '여심 사냥꾼'이었던 그는 20년 후 '그냥 사냥꾼'이 된 모습으로 놀라움을 자아낸다.'와일드 씽'(감독 손재곤)은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예상치 못한 사건으로 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 펼치는 도전을 그린 코미디 영화다. 오정세는 트라이앵글의 라이벌이자 비운의 발라더 성곤 역을 맡았다.이번에 공개된 스틸에는 과거 여심을 사로잡았던 발라드 스타 시절과 현재 자연 속에서 살아가는 성곤의 상반된 모습이 담겨 있다. 20년 전 무대 위 성곤은 중단발 헤어스타일과 화이트 블라우스로 부드러운 분위기를 자아낸다. 앞머리로 한쪽 눈을 살짝 가린 채 감미로운 표정으로 노래하는 모습에서는 당시 가요계를 풍미했던 '발라드 왕자'의 아우라가 느껴진다. 극 중 성곤은 38주 연속 음악방송 2위를 기록했지만, 트라이앵글에 밀려 끝내 1위를 하지 못한 채 39주 연속 2위라는 비운의 기록을 남긴 인물이다.또 다른 스틸에서는 완전히 달라진 모습으로 충격을 안긴다. 동일 인물이라고 믿기 힘들 정도. 화려한 조명 아래가 아닌 숲속에서 사냥총을 멘 채 등장한 성곤은 덥수룩한 수염과 거친 곱슬머리로 야생미를 드러낸다. 뜻밖의 사건에 휘말려 연예계를 떠난 뒤 여심 대신 유해 야생동물을 쫓는 사냥꾼이 된 성곤의 사연이 궁금증을 자아낸다.오정세는 비주얼은 물론 말투와 분위기까지 완전히 달라진 캐릭터를 통해 또 한 번 강렬한 존재감을 보여줄 예정이다. 트라이앵글 멤버들과 어떤 예측 불가 케미를 선보일지 기대를 모은다.'와일드 씽'은 오는 6월 3일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr