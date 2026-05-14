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군체

제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청된 연상호 감독의 신작 영화 <군체>의 주역들이 16일 유튜브 채널 [뜬뜬]의 ‘핑계고’에 출연한다.정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화 <군체>의 전지현, 구교환, 지창욱이 16일 ‘핑계고’ 출연을 예고해 화제를 모으고 있다.<군체>를 통해 11년 만에 스크린에 복귀하는 전지현, 예측을 벗어나는 연기로 또 한 번 새로운 얼굴을 보여줄 구교환, 거침없는 액션부터 섬세한 감정 연기까지 완벽 소화한 지창욱까지. 세 사람은 [뜬뜬] ‘핑계고’를 통해 MC 유재석, 또 다른 게스트인 남창희와 만나 <군체>의 비하인드 스토리는 물론 작품에 관한 다채로운 이야기를 유쾌하게 풀어낼 계획이다.좀비 마스터 연상호 감독의 신작이자 전지현부터 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수까지 내로라하는 배우들이 열연을 펼치는 <군체>는 오는 21일 국내 개봉 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr