이만기·한숙희 부부가 세쌍둥이 손주들에 대한 애정을 내비쳤다. / 사진=한숙희 SNS

이만기는 '아침마당'에 출연해 세쌍둥이 손주 사진을 공개했다. / 사진=KBS '아침마당' 방송 캡쳐

씨름선수 출신 방송인 이만기의 손주들이 공개됐다.이만기 아내 한숙희는 개인 SNS에 세쌍둥이 손주 사진을 지난 12일 게재했다. 한숙희는 "우리 집에 새로 온 천사들. 할머니는 너희들 만날 날만 손꼽아 기다린다. 곧 만나자"며 손주들에 대한 애틋한 마음을 내비쳤다.이만기 부부의 손주는 세쌍둥이로 현재 신생아 집중치료실에서 의료진의 보살핌을 받고 있다. 세쌍둥이는 작은 체구에도 또렷한 이목구비로 놀라움을 자아냈다. 네티즌들은 "피는 못 속인다. 닮았다", "신생아 중에 제일 예쁘다" 등 아낌없는 칭찬과 축하의 말을 전했다.앞서 이만기는 차남 이동훈 씨와 KBS 예능 '아침마당'에 출연해 첫째 아들이 낳은 세쌍둥이를 공개했다. 할아버지가 된 이만기는 "손자 하나에 손녀 둘"이라며 기뻐했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr