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MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'

‘메이플 시럽’을 둘러싼 캐나다 출신 MC들의 뜨거운 토론이 이어진다.14일 방송되는 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서는 캐나다 다둥이 가족의 여행기를 지켜보던 MC들이 메이플 시럽을 두고 유쾌한 논쟁을 펼치는 모습이 공개된다.이날 방송에서는 캐나다 가족이 여행 내내 보여준 ‘달콤한 입맛’이 화제를 모은다. 가족들은 호떡부터 불고기까지 한국의 다양한 음식에 푹 빠진 모습을 보인다. 특히 늦은 밤까지 호떡을 찾아 속초 거리를 돌아다니는 모습에 MC들 역시 놀라움을 감추지 못했다.이를 지켜보던 딘딘은 “몬트리올 가서 호떡 장사하면 잘될 것 같다”며 뜻밖의 사업 아이디어를 꺼낸다.한편 최근 캐나다에서 벌어진 ‘메이플 시럽 사기 사건’ 이야기가 나오자 줄리엔 강은 “대한민국 김치와 캐나다 메이플 시럽은 건드리지 말라”며 격하게 반응한다. 이어 줄리엔 강은 ‘진짜 메이플 시럽’을 구별하는 방법을 직접 설명하며 열혈 강의에 나선다.특히 캐나다인들만의 메이플 시럽 선택 노하우까지 공개된다고 전해져 궁금증을 더한다. 또 폴서울과 함께 한국에서도 좋은 품질의 메이플 시럽을 구매할 수 있는 장소를 소개하며 남다른 케미를 선보인다.두 사람의 모습을 지켜보던 별은 “둘이 조만간 홈쇼핑 같이 나오는 거 아니냐”며 너스레를 떨었다.줄리엔 강이 분노한 ‘메이플 시럽 사건’의 전말과 유쾌한 메이플 시럽 토론 현장은 14일 저녁 8시 30분 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr