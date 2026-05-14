배우 차학연(빅스 엔)의 작품별 캐릭터 변신이 눈길을 끌고 있다./사진제공=넷플릭스

배우 차학연(빅스 엔)의 작품별 캐릭터 변신이 눈길을 끌고 있다./사진제공=쿠팡플레이

배우 차학연(빅스 엔)의 작품별 캐릭터 변신이 눈길을 끌고 있다./사진제공=쿠팡플레이

배우 차학연(빅스 엔)의 작품별 캐릭터 변신이 눈길을 끌고 있다.MBC '노무사 노무진'부터 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연', 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'까지 차학연은 각기 다른 분위기의 캐릭터를 소화하며 존재감을 보여주고 있다.드라마 '노무사 노무진'에서는 유튜버 견우 역을 맡아 엉뚱하면서도 개성 있는 매력을 보여줬다. 극 중 유령 의뢰인들의 사연을 해결하는 과정에서 특유의 친화력과 재치를 발휘하며 극의 활력을 더했다. 함께 출연한 배우들과 자연스러운 호흡 역시 극의 분위기를 끌어올렸다는 반응이다.'은중과 상연'에서는 순정적인 면모를 보여줬다. 차학연은 은중(김고은 분)을 짝사랑하는 직장 동료 유찬 역으로 분해, 마음을 거절당한 이후에도 묵묵히 곁을 지키는 인물을 차분한 감정선으로 표현했다. 담담한 말투와 한 사람만 바라보는 직진형 캐릭터로 잔잔한 여운을 남겼다.'로맨스의 절댓값'에서는 무심한 듯 다정한 수학 교사 우수 역으로 시청자들과 만나고 있다. 초반에는 의주(김향기 분)에게 엄격한 태도를 보였지만, 위급한 상황에서는 누구보다 먼저 달려가는 모습으로 반전 면모를 자랑했다.차학연은 냉정함과 따뜻함이 공존하는 인물의 감정 변화를 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 높이고 있다. 작품마다 다른 분위기의 캐릭터를 소화하고 있는 차학연이 앞으로 어떤 연기 변신을 이어갈지 관심이 커진다.차학연이 출연 중인 '로맨스의 절댓값'은 매주 금요일 오후 8시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr