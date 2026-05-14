'신입사원 강회장'의 포스터가 공개됐다. / 사진제공=SLL, 코퍼스코리아

JTBC 새 토일드라마 '신입사원 강회장'이 단체 포스터를 공개하며 본격적인 승계 전쟁의 시작을 알렸다.오는 30일 첫 방송되는 '신입사원 강회장'(크리에이터 김순옥·극본 현지민·연출 고혜진)은 사업의 신으로 불리는 대기업 최성그룹 회장 강용호가 사고 이후 원치 않는 두 번째 인생을 살게 되며 벌어지는 이야기를 담은 리마인드 라이프 드라마다.극 중 강용호(손현주 분)는 20대 축구선수 황준현(이준영 분)의 몸에 들어간 뒤 신입사원 신분으로 최성그룹에 입사한다. 이후 유학을 보냈던 막내딸 강방글(이주명 분)과는 동기로 재회하고, 장녀 강재경(전혜진 분)과 장남 강재성(진구 분)을 상사로 만나게 된다.공개된 단체 포스터에는 최성가(家) 사람들이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 심상치 않은 분위기 속, 가족들의 손에는 모두 '회장 강용호' 명패가 들려 있어 최성그룹 후계 구도를 둘러싼 각자의 욕망과 속내를 짐작하게 한다.무표정한 가족들 사이에서 홀로 미소를 짓고 있는 황준현의 모습이 시선을 끈다. 자식들도 모르는 비밀을 품은 채 판을 뒤집으려는 강용호의 속내가 드러나 긴장감을 높인다.각 인물의 상반된 분위기도 흥미를 더한다. 강방글은 명패를 살짝 가린 채 의미심장한 눈빛을 보내고 있고, 강재경은 명패를 전면에 내세우며 욕망을 숨기지 않는 성격을 드러낸다. 반면 의자에 몸을 기댄 강재성은 후계 구도의 중심에 선 듯한 여유로운 태도로 눈길을 끈다.'자리는 단 하나, 피 터지는 싸움이 시작된다'라는 문구는 최성가에서 벌어질 치열한 승계 전쟁을 예고한다. 강용호는 자식들을 경쟁 상대로 바라보게 되지만, 세 사람은 황준현의 몸에 들어간 강용호를 수상한 신입사원 정도로만 여기게 되는 상황. 서로 다른 시선 속에서 어떤 이야기가 펼쳐질지 관심이 집중된다.'신입사원 강회장'은 오는 30일 밤 10시 40분 첫 방송된다. 국내에서는 티빙을 통해 다시 볼 수 있으며, 해외에서는 글로벌 OTT 플랫폼 뷰(Viu)와 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr