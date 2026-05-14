배우 박서준이 '꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션'에 출연했다. / 사진제공=tvN

배우 박서준이 '꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션'에 출연했다. / 사진제공=tvN

배우 박서준이 '꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션'에서 활약하며 눈길을 끌었다.tvN 예능 '꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션'에서 국내 여행을 떠나게 된 박서준이 갑작스러운 여정 속에서도 팀을 안정적으로 이끌었다. 한편 나영석 PD가 연출을 맡은 '꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션' 1화는 수도권 평균 4.2%, 최고 6.4%, 전국 평균 3.7%, 최고 5.7%를 기록하며 쾌조의 출발을 알렸다.방송에서 박서준은 차분함과 철저한 준비성으로 프로 일잘러다운 존재감을 보여줬다. 지하철에서 목적지를 지나칠 뻔한 상황 속 즉각적인 행동력을 보여줬으며 전화 찬스를 활용해 지인의 집을 숙소로 빌리는 등 탁월한 문제 해결 능력을 발휘했다.팀 내 총무 역할을 맡은 박서준은 알뜰한 절약정신을 보여주기도 했다. 하루 인당 10만 원 내에서 생활해야 하는 규칙 속에서 실속 있는 생활 감각을 발휘하며 눈길을 끌었다. 또 베네핏으로 획득한 핸드폰을 활용해 카 셰어링을 저렴한 가격에 획득해 감탄을 불러일으켰다.한편 박서준이 출연하는 '꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션'은 매주 일요일 오후 7시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr