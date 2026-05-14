가수 이소나가 포즈를 취하고 있다. / 사진=TV조선 '미스트롯 포유'

'미스트롯4'에서 진(眞)을 차지한 이소나가 첫 예능 나들이에 나섰다.14일 오전 서울 금천구 가산동 TV조선 스튜디오에서 '미스트롯 포유' 제작발표회가 열렸다. 이날 자리에는 임지훈 PD와 민병주 CP를 비롯해 MC 붐·안성훈, 이소나, 허찬미, 홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리가 참석했다.'미스트롯 포유'는 지난 3월 종영한 '미스트롯4'의 TOP7 멤버들이 특별한 파트너와 화끈하고 감동적인 듀엣을 만드는 열전이다.이소나는 해당 프로그램을 통해 생애 처음으로 예능에 출연하게 됐다. 그는 "'미스트롯 포유'가 제 첫 고정 프로그램"이라면서 "어떤 사연을 가진 분과 듀엣을 하게 될지 기대가 많이 된다"고 소감을 밝혔다.한편 '미스트롯 포유'는 이날 밤 10시 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr