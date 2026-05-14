백지영이 신지의 결혼식에서 축가 도중 눈물을 보였다. / 사진='어떠신지?!?' 유튜브 캡쳐

백지영은 신지 결혼식 축가 곡으로 성시경의 '두 사람'을 불렀다. / 사진='어떠신지?!?' 유튜브 캡쳐

가수 백지영이 그룹 코요태 신지의 결혼식 축가 무대 중에 눈물을 쏟았다.지난 13일 신지는 유튜브 채널 '어떠신지?!?'를 통해 결혼식 영상을 공개했다. 지난 2일 신지는 가수 문원과 백년가약을 맺었다.축가는 가수 에일리와 백지영이 맡았다. 신지의 절친한 언니로 알려진 백지영은 각별한 마음을 표현했다. 그는 "데뷔 때부터 지선이와 각별하게 지내서 친정 여동생 같은 느낌이다"며 "(신지가) 험난한 시간을 많이 지나왔다. 하나님이 특별히 더 좋은 선물로 신랑을 보내주신 것 같다"고 덕담했다.백지영은 축가로 '두 사람'을 부르기 시작했다. 하지만 이내 벅차오르는 감정을 주체하지 못하고 "감정이 올라와서 이어갈 수가 없다"며 오열했다. 신지 역시 함께 눈시울을 붉혔고, 하객들의 뜨거운 격려의 박수가 쏟아졌다. 무사히 감정을 추스른 백지영은 끝까지 진심으로 노래를 열창하며 두 사람의 앞날을 축복했다.결혼식에는 유재석, 허경환, 김수용, 김성주, 붐 등 수많은 동료 스타들이 참석해 자리를 빛냈다. 신지는 "28년 동안 멤버들과 잘 버텨냈기에 이런 자리에 많은 동료분이 와주셨다고 생각한다. 앞으로 28년도 열심히 해 먹어 보겠다"고 감사 인사를 남겼다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr