개그맨 유세윤이 취재진 앞에서 말을 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'독박투어4' 50화 프리뷰가 공개됐다. / 사진제공=채널S, SK브로드밴드

개그맨 유세윤이 '니돈내산 독박투어4'에서 가수 최강창민에게 돌연 사과해 웃음을 자아낸다.16일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 50회에서는 일본 나가사키로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 시안바시 거리의 선술집에서 어묵 요리를 맛본다.이날 장동민은 "우리나라의 욕쟁이 할머니처럼 할머니가 알아서 어묵 요리를 해주는 집이 있다"라며 시안바시 거리의 한 어묵집으로 향한다. 식당에 들어선 이들은 메뉴판을 둘러보고, 김준호는 "여기는 왜 메뉴판에 음식 가격이 안 써있어?"라고 말한다. 가격을 모르는 상황 속 식당 할머니 사장님은 독박즈에게 각기 다른 어묵들을 푸짐하게 내어준다. 홍인규는 "그릇마다 담겨져 있는 어묵이 다 다르네"라며 감탄한다.그러던 중 할머니 사장님은 유세윤을 향해 "동방신기 창민 님과 닮은 것 같다"며 그의 미모를 칭찬한다. 유세윤은 급히 일어나 "창민아, 미안해"라며 고개를 숙이지만 이내 동방신기의 히트곡인 '주문'을 열창해 웃음을 안긴다. 김준호는 "이따가 식사비 내기를 (사장님이 뽑아주는) 인기 게임으로 하려고 했는데, 세윤이 때문에 안 되겠다"고 말해 모두를 폭소케 한다.든든하게 배를 채운 독박즈는 2일 차 숙소로 이동한다. 그런데 숙소 예약자인 장동민은 시내 뒤편의 컴컴한 곳으로 들어가고, 홍인규는 "좋은 숙소는 아닌 것 같다. 예전에 대희 형이 마카오에서 잡았던 숙소도 이런 오르막길을 걸었었잖아"라며 불안해 한다. 장동민은 "원래 여기 길이 좀 복잡하다"라며 "인규 넌 이따가 숙소에서 목욕이나 해라. 탕에 들어가서"라고 말한다. 과연 장동민이 예약한 나가사키 숙소는 어디일지 관심이 쏠린다.'니돈내산 독박투어4' 50회는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr