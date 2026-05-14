박지현이 어린 시절 잘 살았다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

박지현이 어린 시절 잘 살았다고 밝혔다./사진=MBN

가수 박지현이 어린 시절 부자였다며 '금수저' 집안을 인증했다.오는 15일 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획3’ 31회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 ‘트로트 프린스’ 박지현이 강원도 삼척으로 떠난다.이날 전현무는 삼척 번개시장에서 가성비 넘치는 해산물 한 상으로 첫 끼를 즐긴다. 이후 “이제 삼척 한우 가야지!”라고 외치자 박지현은 “저 육고기 너무 좋아부러요”라며 리액션을 터뜨린다.곽튜브가 박지현에게 “집이 어디냐”고 묻자 박지현은 “화곡동에 산다”고 답한다. 전현무는 “나도 (그 동네) 살았다”며 뜻밖의 동네 인연을 언급한다. 박지현은 “진짜요?”라며 손부터 잡는다.그러면서 그는 “저는 (초등학교 때) 중국에서 유학을 오래 했다. (한국에선) 공부를 잘했는데, 중국에서 교육을 놓쳤다”고 고백한다. 이어 “그때 저희 집이 잘 살았다.중국에서 한식 레스토랑을 운영했는데 신문 광고도 내고 돈 많이 썼다”고 회상한다.이후 삼척 한우 맛집에 도착한 박지현은 “저는 무조건 고기를 좋아한다”고 밝힌다. 이에 전현무는 “고기 질은 잘 모르는 거지?”라고 묻는다. 그러면서 “(지현이가) 어리다고 느껴질 때가 이럴 때다. 저번에 같이 반신욕 했는데 나는 목까지 들어갔고, 지현이는 발만 담그고 뜨겁다고 했다”고 폭로한다. 그러자 박지현은 “제가 어린 게 아니라 형님이 아저씨라 그런 거다”라고 받아친다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr