모델 한혜진이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=텐아시아DB

한혜진이 몸무게를 고백한 후 쏟아진 대중들의 응원에 감동 받았다고 말했다. / 사진='한혜진' 유튜브 영상 캡처

모델 한혜진이 몸무게 고백 후 쏟아진 대중의 응원에 눈물을 흘렸다고 밝혔다.지난 13일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 '밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서 한혜진은 방송인 풍자, 엄지윤과 함께 주꾸미 파티를 벌였다.가장 눈길을 끈 건 몸무게에 대한 한혜진의 솔직한 생각이었다. 평소 '자기관리의 신'으로 불리며 철저한 식단과 운동을 병행해온 그는 "유튜브 영상 캠핑 편에서 인생 처음으로 몸무게 60kg을 찍었다고 고백한 적이 있다"고 말했다. 이어 "댓글로 사람들이 훨씬 보기 좋다고 하더라. '30년 정도 모델 했으면 이제 좀 쪄도 된다'는 격려의 댓글을 보고 감동을 받아 눈물을 흘렸다"고 덧붙였다.최근 다시 체중 감량을 했다는 한혜진은 모델로서 여전한 고충을 토로했다. 그는 최근 테니스를 시작했다며 "테니스장까지 왕복 12km를 걷고 1시간 동안 운동을 한다. 하루 총 3시간을 투자해 독소와 지방을 빼고 있다"고 말했다. 이어 "패션계 협찬 옷 샘플이 너무 작다. 보통 엑스 스몰(XS) 사이즈인데, 옷이 안 들어가면 아예 입을 수가 없다"며 체중 관리를 멈출 수 없는 현실적인 이유를 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr