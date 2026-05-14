안재현이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'구해줘 홈즈'가 서울의 3억 원대 아파트를 찾아 나선다./사진제공=MBC

14일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 '무모한 임장' 2탄이 공개되는 가운데, 서울의 3억 원대 아파트를 찾아 나선다.이날 방송에는 '홈즈 비공식 반고정 듀오'로 활약 중인 코미디언 임우일과 배우 안재현이 출연해 다시 한번 '무모한 임장'에 나선다. 앞서 1탄에서는 코미디언 후배를 위해 '마포구 보증금 500만 원·월세 50만 원' 집을 사전 섭외 없이 찾아다니며 현실감 넘치는 임장기를 선보인 바 있다. 이번에는 철저한 사전 조사와 발품 끝에 발견한 서울의 3억 원대 아파트 매물을 소개할 예정이라 기대를 모은다.1970년대에 지어진 3억 원대 매물을 둘러본 두 사람은 이후 2000년대 준공된 매물을 보기 위해 은평구 불광동의 한 주상복합 아파트로 향한다. 특히 안재현의 고향인 은평구에 위치한 만큼 그는 남다른 관심을 표한다.안재현은 은평구 토박이 친구에게 직접 전화를 걸어 최근 동네 분위기와 입지 변화에 대한 이야기를 들었다. 친구는 "인근에 대학병원이 들어왔고 북한산세권에 GTX-A 노선까지 생겨 서울역 접근성도 좋아졌다"고 설명했고, 안재현은 자신이 살던 시절과 크게 달라진 분위기에 연신 감탄했다는 후문이다.임장 도중 '38세 돌싱' 안재현의 과거 이야기도 공개된다. 집 안에 들어선 안재현은 "난 볕 드는 게 좋다"며 햇살 가득한 공간에 유독 애정을 내비쳤고, 자연스럽게 과거 햇빛이 잘 들지 않던 지하 생활을 떠올렸다. 하지만 이후 공개된 당시 집 구조는 예상 밖 반전을 안길 예정이라고 해 궁금증을 자아낸다.성동구 주민인 안재현이 직접 찾아온 마장동 역세권 대단지 아파트도 공개된다. 한양대 인근에 있는 해당 매물은 등장 전부터 관심을 끌고 있다. '서울 마·용·성에서 10억 미만 아파트 찾기'에 나섰던 김숙과 김대호가 "성동구에서 10억 원 이하 아파트를 찾는 것조차 쉽지 않았다"고 밝혔던 만큼, 안재현이 소개할 매물에 관심이 쏠린다.'홈즈' 무모한 임장 2탄은 오는 14일 목요일 밤 10시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr