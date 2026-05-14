31기 영숙의 발언이 시청자들에게 소름과 분노를 안겼다는 반응이 이어지고 있다./사진=ENA·SBS Plus

31기 영숙의 발언이 시청자들에게 소름과 분노를 안겼다는 반응이 이어지고 있다./사진=ENA·SBS Plus

31기 영숙의 발언이 시청자들에게 소름과 분노를 안겼다는 반응이 이어지고 있다./사진=ENA·SBS Plus

31기 영숙의 발언이 시청자들에게 소름과 분노를 안겼다는 반응이 이어지고 있다.지난 13일 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’에서는 31기 영숙이 슈퍼 데이트권이 걸린 달리기 대결에서 아쉽게 2위를 기록하며 데이트권 획득에 실패하는 모습이 그려졌다.영숙은 레이스 후반 순자를 제치고 역전에 성공하며 가장 먼저 결승선을 향해 달려갔다. 그러나 잠시 길을 헷갈리는 실수를 범했고, 방향을 틀던 순간 중심을 잃고 넘어지면서 결국 순자에게 1위를 내주게 됐다. 순자는 넘어진 영숙을 도와야 할지 망설였지만, 주변에서 먼저 뛰라는 외침이 나오자 그대로 결승선을 통과하며 슈퍼 데이트권을 손에 넣었다.넘어지는 과정에서 손을 다친 영숙은 숙소로 돌아온 뒤 옥순에게 상처를 보여줬고, 옥순은 "멋있다. 우리 마음속 1등은 영숙"이라며 영숙을 치켜세웠다. 문제는 바로 옆방에 있던 순자에게 이 대화가 고스란히 들렸다는 점이었다.순자는 "저도 너무 힘들었는데 거기서 룸메이트들이 '영숙 네가 이긴 거야'라고 하는 말들이 들리니까 신경이 너무 쓰였다. 그런 게 싫은데 저도 모르게 방 안에서 문 앞에 있게 되더라"라며 속상한 마음을 털어놨다.영숙은 "내가 누구 다리에 걸려서 넘어진 것 같은데?"라고 말하며 순자를 겨냥한 듯한 발언까지 내놨다. 이를 지켜보던 송해나는 "왜 저래? 하지 마!"라며 불편한 기색을 숨기지 못했다. 데프콘이 "송해나가 오랜만에 '왜 저래, 하지 마' 나온다"며 웃어 보이자, 송해나는 "말조심해요"라고 단호하게 반응했다. 이후 옥순 역시 영숙에게 "일부러 그러지 않지"라고 말하며 상황을 수습하려 했다. 결국 순자는 극심한 스트레스로 위경련 증세를 보였고, 구급차를 타고 응급실로 이동해 안타까움을 자아냈다.앞서 이전 방송에서도 옥순, 영숙, 정희가 순자에 대한 이야기를 거리낌 없이 나누는 장면이 전파를 타며 뒷담화 및 왕따 논란이 불거진 바 있다. 이런 가운데 이번 방송에서는 옥순의 분량이 눈에 띄게 줄어든 데 이어, 영숙의 발언까지 더해지며 시청자 충격이 더욱 커지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr