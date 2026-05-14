이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 가수 유열(65)이 폐섬유증 투병 당시 두 차례 심정지를 겪고 유언장했다고 털어놨다.13일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 7년간 폐섬유증과 싸워온 유열이 출연했다.이날 유열은 “폐섬유증 중에서도 1% 정도 되는 희귀질환”이라며 “폐가 굳어가면서 호흡이 점점 힘들어졌다”고 밝혔다.상태는 지난해 급격히 악화됐다. 그는 “독감과 고열로 응급실에 갔는데 열흘도 안 돼 대소변도 혼자 해결하지 못했다”며 “몸무게가 41kg까지 빠지고 심박수는 190까지 치솟았다”고 털어놨다.이어 “의사가 아내에게 연명치료 여부를 상의했다고 하더라”고 덧붙였다. 유열은 당시를 버티게 해준 아내를 떠올리며 눈물을 보이기도 했다. 그는 “항상 밝게 있길래 어떻게 그럴 수 있냐고 물었더니 ‘미리 울고 왔다’고 하더라”고 말했다.두 차례 폐 이식마저 무산되자 그는 삶을 포기하고 싶었던 순간도 있었다고 고백했다. 유열은 “심정지 상황도 두 번 있었다”며 “그때는 ‘절 그냥 데려가 달라’고 기도했다”고 고백했다.결국 유언장까지 작성했다고 밝힌 유열은 이후 기증자를 만나 폐 이식 수술에 성공했다. 그는 “장기를 기증해 주신 분의 아버지가 ‘우리 딸 장기를 받은 분이 건강하게 살았으면 좋겠다’고 하셨다”며 “그 말을 듣고 정말 많이 울었다”고 얘기해 먹먹함을 안겼다.유열은 입원 중 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 또 한 번 눈물을 보여 안타까움을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr